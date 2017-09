Másfélmilliónyian áram nélkül Floridában, Trump kormányzókkal egyeztetett

Az Irma hurrikán – a floridai Keys-szigetek után – vasárnap helyi idő szerint a kora délutáni órákban elérte Miamit és az állam délnyugati vidékét. A vihar óránkénti 210 kilométeres széllökésekkel tombolt, Miami tengerparti utcái víz alá kerültek. A trópusi ciklon már az Egyesült Államokban is szedett áldozatokat: három ember az erős széllökések miatti autóbalesetekben vesztette életét a hét végén.

Miami belvárosában felhőkarcolókat rongált meg a szél, a városközpont – amely alig kétszáz méternyire esik a tengerparttól – víz alatt állt, egyes részeken derékig ért a víz, és a vízszint várhatóan még emelkedik is, a széllökések ugyanis tízméteresre korbácsolják a tenger hullámait. A Keys-szigetcsoporthoz vezető országút teljesen eltűnt a víz alatt.

Az országos meteorológiai szolgálat háromóránként ad ki jelentést, és háromóránként tart tájékoztatót Rick Scott floridai kormányzó is. A kormányzó ismételten arra figyelmeztetett, hogy az időközben 3-as erősségűre csökkent hurrikán is életveszélyes, az állam Mexikói-öböl menti nyugati partvidékén akár ötméteres áradatot is a szárazföldre zúdíthat az óriási erejű szél. Scott arra hívta fel a figyelmet, hogy aki nem tudott – vagy nem akart – elköltözni a vihar elől, semmiképpen ne hagyja el otthonát. „Ezt a vihart a szabadban nem lehet túlélni" – fogalmazott a kormányzó.

Miami rendőrsége vasárnap délután – a vihar miatt – nem fogadott segélyhívást. A városban vasárnap délután tornádóriadót hirdettek. Közép-Florida több vidékén szintén tornádóriadó van érvényben.

Tombolt a vihar Florida Mexikói-öbölnél fekvő partvidékén is. A tampai polgármester „pokolinak" írta le a helyzetet. A tampai Busch Garden parkból 12 ezer állatot – köztük több száz vörös flamingót – szállítanak el Georgiába.

Florida fővárosában, Tallahassee-ban vasárnap este lezárják a repülőteret.

A hurrikán Georgia, Tennessee, Észak-, és Dél-Karolina, valamint Alabama államokat fenyegeti, összesen 65 millió embernek kell szembenéznie a viharral.

A Floridával északon határos Georgiában Nathan Deal kormányzó az állam egész területére szükségállapotot hirdetett ki. Az állam part menti vidékein már szerdán elrendelték a kötelező kiürítést.

Donald Trump elnök – aki a Camp David-i rezidencián tölti a hétvégét – állandó kapcsolatban áll a floridai kormányzóval, és vasárnap délután beszélt Alabama, Georgia, Tennessee és Dél-Karolina kormányzóival is. Mike Pence alelnök és a kormány több tagja várhatóan vasárnap késő délután ellátogat a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) központjába.

A Fehér Ház vasárnap délután bejelentette: Donald Trump katasztrófa sújtotta területnek minősítette Puerto Ricót és a szövetségi segélyalapokat elérhetővé tette az amerikai Virgin-szigetek számára is. A Virgin-szigeteken azonban egyelőre még nem kezdődött meg az Irma hurrikán utáni takarítás, a szigeteket ugyanis pár napon belül eléri a José hurrikán.