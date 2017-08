Megadóztatná a Google-t és a Facebookot az osztrák kancellárjelölt

Közzétette választási programját az Osztrák Néppárt (ÖVP), amelyet az október 15-ei parlamenti választáson kancellárjelölt jelenlegi külügyminiszter, Sebastian Kurz után Team Kurznak neveznek. A felmérések szerint az ÖVP-nek és a mindössze harmincegy éves politikusnak van a legnagyobb esélye a győzelemre, vagyis az ígéretek már egy esetleges új, konzervatív vezetésű kormány programjának alapjai is lehetnek.

Az ÖVP egyik fő célkitűzése, hogy középtávon a bruttó hazai össztermék (gdp) 60 százalékára csökkentse az államadósságot, amely a pénzügyi válság 2008-as kezdete óta közel 85 százalékra ugrott. Mindezt úgy, hogy közben adót is csökkentenének, amihez az adóelkerülés és adócsalás minden formáját megkísérelnék felszámolni. Például megreformálnák az úgynevezett körhintacsalásokat lehetővé tevő európai áfarendszert, s ebbe a sorba illeszkedne a nagy internetes cégek, a Google és a Facebook megadóztatása is. Ezt úgy érnék el, hogy az adótörvényekben bevezetnék a digitális telephely fogalmát, így „a profit ott maradna, ahol keletkezik”. Ezek a technológiai cégek – amelyekhez ma már a reklámköltések nagyjából fele vándorol – ugyanis ma jellemzően egy-egy, alacsony adókulcsok alapján kiválasztott országban adóznak, máshol nem fizetnek semmit. Az ÖVP azt is megtiltaná, hogy a nyereséget adóparadicsomokban bejegyzett offshore cégekbe utalják.

Sebastian Kurz és pártja véget vetne emellett véget vetne az Európai Központ Bank zérókamat-politikájának és az úgynevezett mennyiségi lazításnak, mert úgy látják, ez megnehezíti az osztrák államadósság finanszírozását. Emellett a modern fizetési technológiák támogatásával az ÖVP teljesen eltörölné a készpénz használatát.