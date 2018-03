Megállapodott az Uber a halálra gázolt nő családjával

Megállapodott az Uber Technologies Inc. és a cég önvezető autója által március 18-án Arizonában halálra gázolt nő családja, kizárva a további pereskedést. A céget képviselő ügyvédi iroda csak a megállapodás tényét közölte, illetve azt, hogy a 49 évesen elhunyt Elaine Herzberg férje és lánya sem fognak nyilatkozni a balesetről vagy az egyezségről.

A Volvo SUV önvezető módban volt a Temple területén történt baleset idején, ami komoly aggodalmakat keltett, az Uber le is állította a több amerikai városban folyó teszteket. A rendőrség által közzétett felvételek tanúsága szerint az autó viszonylag gyorsan – a hivatalos közlés szerint óránkénti 61 kilométeres sebességgel – halad a sötét, négysávos úton, a biciklit toló gyalogos pedig csak egy-két másodperccel az ütközés előtt tűnik fel a fényszórók hatótávjában. Az önvezető rendszer nem próbált kitérni, a CBC News értesülése szerint azért, mert ki volt kapcsolva az ütközést megelőzni hivatott rendszer.

A volán mögött ült egy úgynevezett kisegítő sofőr is, akinek a szeme azonban a felvételek tanúsága szerint nem az úton volt, hanem lefelé nézett, mintha a telefonját nyomogatta volna, vagy a középső konzolon figyelt volna valamit. A felvételen nem látszik egyértelműen, de mintha a keze sem lett volna a kormányon. A sofőr csak közvetlenül az ütközés előtt nézett fel, és ijedt arcot vágott, de nem úgy tűnt, mint aki próbál beavatkozni.

Az Uber a baleset után felfüggesztette az önvezető autók közúti tesztjeit, ahogy más cégek is. Doug Ducey arizonai kormányzó pedig dühös nyilatkozatokban kérte számon az Ubert, követelve, hogy hozzák nyilvánosságra a részleteket. Arizona elsőként engedélyezte az önvezető autók közúti tesztelését, amit a technológiai cégek ki is használtak. A halálos baleset után az engedélyt felfüggesztették, Ducey szerint mindaddig, amíg a gyártók és az üzemeltetők be nem bizonyítják, hogy biztonságosan működik az autó.