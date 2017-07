Megerősítették az Iszlám Állam „kalifájának” halálát

Több forrás is megerősítette, hogy valóban sikerült végezni az Iszlám Állam vezetőjével, Abu Bakr al-Bagdadival. A Szíriában kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező, londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja, valamint névtelenül nyilatkozó helyiek is megerősítették azt az információt, hogy az Iszlám Állam „hírügynöksége” elismerte az önjelölt kalifa halálát. Állítólag a terrorszervezet hamarosan bemutatja al-Bagdadi utódját, ugyanakkor arról is érkeztek jelentések, hogy az Iszlám Államon belül belső harc indult meg a hatalom megszerzéséért. Halála kétségtelenül jelentős érvágás lehet a terrorszervezetnek, hiszen személye, és hogy a muszlimokat egyesítő kalifaként lépett fel, szimbolikus jelentőségű.

Az orosz védelmi minisztérium már június közepén úgy vélte, hogy nagy valószínűséggel május végén egy légicsapással sikerült végezniük al-Bagdadival a terrorszervezet szíriai fellegvára, Rakka közelében. Cáfolhatatlan bizonyítékokkal ugyanakkor nem tudtak szolgálni, és mivel korábban már többször halálhírét keltették a terrorvezérnek, a titkosszolgálatok és a sajtó ezúttal is kétkedéssel fogadták a hírt. A CIA börtönét is megjárt terrorista kényesen ügyelt arra, hogy ne mutatkozzon a nyilvánosság előtt, az egyetlen hiteles felvétel is 2014-ben készült róla, ahogy az azóta már felrobbantott moszuli nagymecsetben kikiáltja „kalifátusát”. Hollétéről csak találgatni tudtak: egy ideig úgy vélték, Moszulban van, később úgy vélték, sikerült elmenekülnie az ostrom alá vett iraki nagyvárosból, és testőrségével, valamint élő pajzsként használt civilekkel folyamatosan változtatja helyét. Az Egyesült Államok egyébként 25 millió dollár jutalmat ajánlott fel annak, aki segít a nyomára bukkanni a világ legkeresettebb terroristájának.