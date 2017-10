Meggyilkolták a legismertebb máltai oknyomozó újságírónőt

Felrobbantották az autójában Daphne Caruana Galiziát, egy közismert, ötvenhárom éves máltai újságírót hétfő délután, kevéssel azután, hogy elindult otthonról a szigetállam északi részén, Bidnija község közelében. Sűrűn olvasott blogjában – akár négyszázezren is olvasták egy nap – egyebek között a Panama-iratok máltai vonatkozásait, illetve a régió korrupciós ügyeit tárgyalta, ezért Joseph Muscat miniszterelnök a sajtószabadság elleni támadásnak ítélte a történteket. Annak ellenére, hogy a sajtómunkás jelentős kritikusának számított, a történteket megmagyarázhatatlannak minősítette. A kormányfőről korábban kiderült, hogy azerbajdzsáni korrupciós alapból részesült, a pénz egy panamai bank által jutott el hozzá, melynek ő a tulajdonosa; az ügy miatt júniusban lemondott, de újraválasztották. A pénz nagy része Európában forgó kenőpénz, melyből hazánkba is jutott kétmilliárd forintnak megfelelő euró.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az újságíró korábban fenyegető leveleket kapott, melyek miatt feljelentést tett két hete – írja a TVM nevű máltai újság. Közkedvelt blogján kívül három évtizede újságíróként a The Sunday Times of Malta, a The Malta Independent és a Running Commentary adott helyet az írásainak. Tavaly a Politico kifejezetten termékeny újságíróként jellemezte, akinek a hatása országán kívül is érzékelhető volt.