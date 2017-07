Meghalt Charlie Gard, akiről lemondott a brit állam

Mindössze 11 hónapot élt Charlie Gard, az a brit kisfiú, akinek az életben tartásáért öt hónapon keresztül folytattak nemzetközi figyelmet kiváltó jogi csatát a szülei. Connie Yates és Chris Gard hétfőn adták fel a küzdelmet, és már csak azt akarták elérni, hogy hazavihessék a gyógyíthatatlan genetikai betegségben szenvedő kisfiút.

Erre végül nem kaptak lehetőséget, mert ehhez egy teljes intenzív orvosi csapatot kellett volna a házukba telepíteni, hogy életben tartsák a már régóta géppel lélegeztetett Charlie-t. A kisfiút csütörtökön szállították át egy hospice intézménybe, ahol pénteken hunyt el.

A kisfiú mitokondriális depléciós szindrómával küzdött, ami súlyos izomgyengeséggel és agykárosodással jár. Nem tudta mozgatni a végtagjait, enni vagy lélegezni sem volt képes segítség nélkül. A hibás gént mindkét szülő, Chris Gard és Connie Yates hordozza, de erről nem tudtak mindaddig, amíg Charlie három hónapos nem lett. A szindróma olyannyira ritka, hogy Charlie a tizenhatodik ismert ember, akinek ezzel kellett élnie.

A brit orvosok meg voltak győződve arról, hogy nincs gyógymód a betegségre, és inkább lekapcsolták volna Charlie-t a gépekről, hogy „méltósággal távozhasson”. Döntésüket azzal is indokolták, hogy az agy visszafordíthatatlanul és súlyosan károsodott. A brit legfelső bíróság is ezt erősítette meg, úgy látva, hogy semmi esély a javulásra. A szülők azonban sokáig nem adták fel, ügyüket még Ferenc pápa is támogatta.

Az adott reményt, hogy találtak egy amerikai orvost, aki egy nagyon hasonló mitokondriális szindrómával küzdő beteget már kezelt. Gyűjtést is indítottak az amerikai kezeléshez, öt hónap alatt pedig több mint 1,3 millió font gyűlt össze. Az amerikai orvos azonban végül azt mondta: már késő megkezdeni a kezelést az Egyesült Államokban. A szülők erre a hírre feladták a küzdelmet.