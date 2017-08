Megkezdte nukleáris arzenáljának megújítását az amerikai légierő

A The New York Times című lap információi szerint az amerikai légierő megkezdte nukleáris arzenáljának sokmilliárdos megújítását.

A hétfőn megjelent írás szerint Donald Trump amerikai elnöknek a múlt héten az új afganisztáni és dél-ázsiai stratégiát kifejtő beszéde után a légierő összesen több mint kétmilliárd dolláros megrendeléseket eszközölt manőverező robotrepülőgépek és földi indítású rakéták beszerzésére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A légierő célja a nukleáris arzenál teljes megújítása. Ennek érdekében első lépésként nukleáris robbanótöltettel felszerelt manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről kötött megállapodást 1,8 milliárd dollár értékben, és csaknem 700 millió dollárt költ a szerte az Egyesült Államokban silókban álló, mintegy negyvenéves, Minuteman típusú interkontinentális ballisztikus rakéták felváltására.

A védelmi minisztérium a Lockheed Martin és a Raytheon fegyvergyártókkal, valamint a Boeing és a Northrop Grumman repülőgépgyártó cégekkel kötött szerződést.

A fegyverzetek megújításának végső költsége becslések szerint 25 milliárd dollárra rúg majd.

A The New York Times megjegyezte: a légierő atomarzenáljának megújítását már az Obama-kormányzat is tervbe vette, de – mivel túl sokba került volna – végül nem valósította meg. A Trump-kormány teljes erővel megindította a légierő modernizálását, miközben a nukleáris stratégia áttekintése és az esetleges új stratégia megfogalmazása még várat magára.

A lap idézte a program kritikusai közül William J. Perry volt védelmi minisztert, aki úgy véli: az új fegyverzetek arra sarkallhatják az oroszokat és a kínaiakat, hogy meggyorsítsák saját fegyverkezési programjaikat.