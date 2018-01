Forrongó külváros: brutálisan bántalmaztak egy francia rendőrnőt

Nemcsak Németországban, de Franciaországban is súlyosan bántalmaztak rendőröket Szilveszterkor, egy fiatal rendőrnő brutális megveréséről ráadásul felvétel is készült. Az új év hajnalán ugyanis egyenruhásokat kellett kivezényelni a párizsi agglomeráció délkeleti oldalán fekvő Champigny-sur-Marne-ban, ahol egy privát buliba több százan akartak bejutni, és rengetegen a biztonságiak felszólítása ellenére sem akartak távozni.

A huligánok aztán össze is csaptak a kiérkező rendőrökkel, mégpedig brutális módon. A felvételen látszik, hogy a kiérkező egyenruhások közül az egyik a földön fekszik, a tomboló tömegből többen pedig ennek ellenére is többször erősen belerúgtak a tehetetlen rendőrnő fejébe és törzsébe.

(Felvétel a zavargásról, a rendőrnő bántalmazása 0:56-tól látható)

Az eset természetesen egész Franciaországot felháborította, Emmanuel Macron elnök is elítélte a „gyáva lincselést”, Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front vezetője pedig szélesebb jogkört követelt a rendőrök számára, hogy hatékonyabban védhessék meg magukat hasonló esetekben. A felháborodás ellenére, bár a súlyosan bántalmazott rendőr kollégája is orrtörést szenvedett, mindössze két embert vettek őrizetbe vandalizmusért, de senkit sem azért, mert részt vett a hatóságiak bántalmazásában.

És ha mindez még nem lenne elég, balhé volt Aulnay-sous-Bois-ban, Párizs északi elővárosában is. Éppen azon a településen, ahol egy rendőr tavaly súlyosan bántalmazott egy fiatalt, aminek okán a helyiek napokig tartó tiltakozásokat tartottak. Most két rendőr állított meg két helybélit, akiket egy robogó ellopásával gyanúsítottak. A két civil ellenállt, az egyik rendőrt többször is keményen megütötték.

A külvárosi erőszak évek óta probléma Franciaországban, rendszeresek az összetűzések a rendőrség, és jórészt a helyi, bevándorló háttérrel rendelkező fiatalok között.

Újévi beszédében egyébként, nagyrészt a lecsúszott külvárosokban élőkre utalva, Emmanuel Macron „nagy szociális projektet” jelentett be. Kemény feladat lesz.