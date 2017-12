„Megragadott, és csókolgatni kezdett!”

Donald Trump szinte minden héten sokkolja tetteivel a világot elnöksége óta, de az utóbbi időszakban szinte már egy nap se telik el anélkül, hogy az Egyesült Államok elnöke valamilyen módon ne került volna a címlapokra. De még az orosz kapcsolataira irányuló vizsgálat és a nagykövetség Jeruzsálembe helyezése sem tudta elterelni a figyelmet az egyik legkellemetlenebb és legsötétebb ügyről: a szexuális zaklatásokra vonatkozó állításokról. Trumpot ugyanis már a választások előtt is tizenhat nő vádolta zaklatással, ám most hétfőn három állítólagos áldozata vállalta (újra) nevével és arcával, hogy az elnök fogdosta vagy más módon kellemetlen helyzetbe hozta őket.

A három hölgy – Jessica Leeds, Samantha Holvey és Rachel Crooks – az NBC műsorában nyilatkozott az őket ért sérelmekről. Leeds elmondása szerint egy New Yorkba tartó repülőgépen találkozott Trumppal, a járat első osztályán, ahol az üzletember néhány mondat után erőszakosan rávetette magát, anélkül, hogy az akkor 38 éves nő bármiféle jelét adta volna, hogy viszonozza a férfi vonzalmát.

Holvey a Miss USA szépségverseny egyik versenyzője volt még 2006-ban, amikor a verseny tulajdonosa Trump volt, aki ki-be járkált a lányok öltözőjében, és közben meg sem próbálta elrejteni, hogy jó alaposan megnézte a versenyzők testét. Holvey kiemelte, mennyire elkeserítő volt számára, hogy 2016-ban, amikor először beszélt az őt ért sérelmekről, szinte pillanatok alatt elfeledkeztek az emberek arról, mekkora súlya is van a vele történteknek. Ám most, a Hollywoodban kirobbant Weinstein-botrány után, újra elkezdtek figyelni rájuk, és most azt reméli, hogy talán másként látják majd a vele és a többi nővel történteket.

Crooks története sem különbözik sokban az előbbieknél: fiatalkorában a Trump Towerben dolgozott recepciósként az egyik, ingatlanokkal foglalkozó cégnél. Amikor a toronyház tulajdonosa az első munkanapjai egyikén bemutatkozott neki, nemcsak a nő kezét akarta megfogni, hanem egyből csókolgatni és rángatni kezdte őt.

Az áldozatok úgy érzik, hogy Trump ámokfutásai teljes mértékben büntetlenek maradtak és az elnök mindenféle következmény nélkül megúszta azt, hogy sorozatosan zaklatta a körülötte lévő nőket. A sértettek azt szeretnék, ha az ügy a kongresszus elé kerülne és vizsgálat indulna az elnök viselkedésével és múltbeli tetteivel kapcsolatban, amire szerintük tárgyi bizonyíték is van – utalva ezzel a hírhedt, 2005-ben készült hangfelvételre, amelyen Trump nyomdafestéket nem tűrő, szexista kifejezésekkel illette a nőket, akiket szerinte az intim testrészüknél fogva kell „megragadni”, akár akaratuk ellenére is – a milliárdos szerint a hölgyek így már „bármire képesek”.

Az elnök (és vele együtt a Fehér Ház) persze minden vádat tagad, szerinte a vele kapcsolatban felröppent híreknek politikai motivációjuk van. Trump szerint abból is látszik, hogy ezek „fals állítások”, hogy az áldozatok pont a kampány idején álltak elő először a történeteikkel. A kampány alatt egyébként még azt is bizonygatta, hogy minden egyes nőt, aki őt megvádolta, be fog perelni, ám végül semmiféle eljárás nem indult az ügyben.

A #metoo kampány elindulásával felcsillant a remény az áldozatok számára, hogy végre az ő történetüket is meghallgatják és az igazságszolgáltatás elé kerül a dolog, ám azt még nem tudni, hogy Trump elnöki pozíciójára milyen hatással lesznek az események. Az mindenesetre nem Trump malmára hajtja a vizet, hogy az üzletember korábban több tévéműsorban is mosolyogva elmondta: nem tiszteli a nőket, és a hölgyek legfontosabb erényének fizikai adottságaikat tartja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.13.