Megrázó történet Olaszországból: tíz évig tartottak láncon egy román nőt

Májusban hosszú cikkben számoltunk be arról, milyen embertelen körülmények között dolgoznak középkorú román nők Olaszországban, cselédként gondozva Európa legidősebb társadalmának tagjait, de a napokban napvilágra kerülő, borzalmas eset mindenen túltesz.

A dél-olaszországi Calabria város rendőrei egy rutinellenőrzésen állították meg egy 52 esztendős olasz férfi, Aloisio Francesco Rosario Giordano autóját, és az iratok nézegetése közben feltűnt nekik, hogy az autóban ülő, kilencéves fiú rendkívül koszos, szakadt ruhákat visel, és alultápláltnak tűnik. Miután a férfi azt nyilatkozta, hogy a gyerek az övé, az egyenruhások ragaszkodtak hozzá, hogy vezesse el őket a lakóhelyéhez, annak ellenére, hogy Aloisio váltig állította, nem lakik sehol. Végül csak elvezette őket Gizzeria településen egy tanyára, ahol a ház mellett a rendőrök találtak egy hulladékból összetákolt kunyhót, annak pincéjében pedig egy láncon tartott, román nőt és egy háromesztendős kislányt is. A 29 éves nő és a kislány rendkívül koszosak voltak, utóbbi folyamatosan sírt, annyira éhes volt. A helyiségben olyan büdös volt, hogy a rendőrök is csak maszkban tudtak bemenni.

A horrorfilmbe illő körülményekről videó is készült:

A hölgy és a gyerekek patkányok, bogarak között éltek, villany, ivóvíz és vécé nélkül. A férfi a nőt szexuálisan is kihasználta, a két gyermek is így született mindenféle orvosi ellátás vagy segítség nélkül. A férfi rendszeresen verte is a lányt, sokszor a gyerekek előtt. Egyszer úgy betörte a fejét, hogy a felszakadt bőrt horgászdamillal kellett összevarrnia.

A rabszolgaság tíz éve tartott, ezalatt a nő az ágyhoz láncolva élt, lejárt élelmiszereket, néha pedig a férfi ürülékét kapva táplálékul.

A nő egyébként úgy került oda, hogy az olasz férfi édesanyját gondozta cselédként annak haláláig. Utána fajultak el a dolgok.

– Harminc éve dolgozom, de ilyet még soha nem láttam – nyilatkozta a Corriera della Serának az ügyész, Salvatore Curcio, aki azonnal a férfi letartóztatása mellett döntött. A legyengült, sebes testű nőt kórházba utalták, a két gyerek pedig szociális intézménybe került.

A román sajtó azóta kiderítette, hogy a nőnek maradt Romániában is egy gyereke, akire a nagymama vigyázott. Ő egy ideig rendszeresen kapott pénzt Olaszországból, de az utalások tíz éve megszűntek, és hiába hívta a lányát, az kikapcsolta a telefont. Az utolsó beszélgetés alatt sírt és megszakadt a vonal, de a furcsa körülmények ellenére a család nem jelentette be eltűntként a rendőrségen, így nyomozást sem indult.