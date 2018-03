Megszólalt a pornószínésznő, akinek állítólag viszonya volt Trumppal

A pornószínésznő vasárnap este főműsoridőben a CBS televízió tekintélyes 60 perc című műsorában szólalt meg, és bár ügyvédjei révén már korábban is nyilvánosságra került róla egy s más, először beszélt részletesebben a találkozásról Trumppal.

Az MTI összefoglalója szerint Daniels elmondta, hogy 2006-ban, a kaliforniai Tahoe-tónál egy szállodában találkozott Trumppal, aki egy golfverseny okán tartózkodott az elegáns üdülőhelyen. „Meghívott a szállodai szobájába vacsorára, kicsit letolta a nadrágját, én pedig néhányszor megmarkoltam” – fogalmazott a nő a CBS riporterének. Majd elmesélte, hogy öt évvel később, 2011-ben, egy ismeretlen férfi odament hozzá a nevadai Las Vegas egyik parkolójában és a kislánya jelenlétében felszólította, hogy „hagyja békén Trumpot, felejtse el a történetet”. Majd az ismeretlen ránézett a pornószínésznő kislányára és mielőtt elment, hozzátette: „milyen szép kislány, szomorú lenne, ha valami történne a mamájával!”.

A történetre – csakúgy, mint az egyszeri viszonyra – nincs tanú, Donald Trump pedig mindig következetesen cáfolta, hogy igaz volna. Egy korábbi interjúban a nő azt állította, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején Trump személyes ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt adott át neki a hallgatásáért. Cohen februárban megerősítette, hogy pénzt adott a nőnek, de arról nem beszélt, hogy ezzel mit akart honorálni. Azt azonban leszögezte, hogy sem Donald Trumpnak, sem a cégének nem volt köze az ügylethez.

Az elnök ügyvédei 20 millió dolláros kártérítést követelnek a nőtől, arra hivatkozva, hogy megszegte a szerződést, amelyben hallgatást fogadott az egyszeri találkozóról. Daniels ügyvédei szerint viszont a szerződés semmis, mert nincs rajta Trump aláírása.

Mostani megszólalását Daniels nem indokolta.

Hír TV A poligráf szerint a pornósztár igazat mondott a Trumppal folytatott viszonyáról Trump egyik ügyvédje annak idején 130 ezer dollárt adott Stormy Danielsnek, hogy ne beszéljen az ügyről.

A napokban egyébként nagy visszhangot kapott , hogy Daniels poligráfos teszten is részt vett még 2011-ben, ám eddig ennek nem hozták nyilvánosságra az eredményt. A The Daily Beast című amerikai hírportál pedig korábban azt írta, egy másik pornószínésznő is azt állítja , hogy egy 2006-os golfversenyen Donald Trump hotelszobájába invitálták.

A múlt kedden Karen McDougal volt Playboy-modell osztotta meg Trumppal folytatott viszonyának részleteit a CNN hírtelevíziónak adott, csaknem egyórás interjúban. Ő azt állította, hogy tíz hónapig tartó viszonya volt a jelenlegi elnökkel, amely 2006 nyarán kezdődött, három hónappal azt követően, hogy megszületett Donald és Melania Trump közös gyermeke, Barron. Az interjúban, amelyben egyébként bocsánatot kért Melania Trumptól, McDougal elmesélte azt is, hogy Trump pénzt akart adni neki, de ő nem fogadta el, mert – mint állítólag Trumpnak is mondta – szerelmes belé és „nem az a fajta nő”. A választási kampány idején a National Enquirer című laptól – cserébe a hallgatásáért – ő is elfogadott 150 ezer dollárt.

McDougal pert indított a National Enquirert tulajdonló médiavállalat ellen, annak érdekében, hogy mondják ki semmisnek a titoktartási megállapodást.

Donald Trump házassága és állítólagos nőügyei szinte állandóan napirenden vannak az amerikai sajtó egy részében, amely teret ad egyúttal azon jogvédő csoportoknak is, amelyek már panaszt nyújtottak be az igazságügyi minisztériumhoz és a Szövetségi Választási Bizottsághoz, mert úgy vélik: a pénzátutalások – mivel Trump állítólagos volt barátnőinek történtek – valójában kampánypénzek. Mivel mindkét esetben magánszemély vagy vállalat több pénzt utalt át, mint amennyit a választási kampányban hozzájárulásként adhatnak egy jelöltnek, ezért a jogvédő csoportok szerint azok törvénysértőek voltak.