Megtámadták egy nemzetközi segélyszervezet irodáját Kelet-Afganisztánban

Hét órával a kezdete után még mindig tart a Save the Children dzsalálábádi irodája ellen intézett fegyveres támadás. Helyi tisztségviselők közlései szerint a terrorcselekményben 4 ember meghalt, 14-en megsebesültek. A merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Megerősíthetjük, hogy a dzsalálábádi irodánk ellen intézett támadás még zajlik” – hangsúlyozta a segélyszervezet szóvivője, ellentmondva ezzel az afgán hatóságok néhány órával korábbi közlésének, miszerint az incidens már véget ért. A Save the Children szóvivője egyúttal bejelentette: a szervezet bezárta afganisztáni irodáit és felfüggesztette segélyprogramjait a közép-ázsiai országban.

„Elhivatottak vagyunk tevékenységünk és életeket mentő munkánk mielőbbi újrakezdése mellett, amint megbizonyosodhatunk arról, hogy azt biztonságban megtehetjük” – olvasható a segélyszervezet közleményében. Mint Attaullah Hugjani, Nangarhar tartományi szóvivő elmondta, a terrorcselekményben egy civil, a biztonsági erők egyik tagja és két támadó halt meg. A szóvivő korában csak egy halálos áldozatról tudott. A hivatalos bejelentés szerint az afgán biztonsági erők felvették a harcot a támadókkal, az összecsapás mintegy három órán keresztül tartott a pakisztáni határ közelében található Nangarhar tartomány székhelyén, Dzsalálábádban. Hugjani korábbi közlése szerint elsőként egy öngyilkos merénylő hozta működésbe a testére erősített pokolgépet a szervezet irodájának épülete előtt, s a robbanás következtében lángba borult számos közelben parkoló jármű. Ezután a biztonsági erők egyenruháját viselő fegyveresek törtek rá az irodára.

A Save the Children egyike a legnagyobb segélyszervezeteknek Afganisztánban. A nem kormányzati szervezet számos afgán tartományban tevékenykedik 1976 óta, főképpen az egészségügy és az oktatás területén nyújt támogatást gyerekeknek és anyáknak. Dzsalálábádi irodájában egyes források szerint mintegy százan dolgoznak. A környéken számos szervezetnek van irodája, de kormányhivatalok is találhatók ott, ezért elképzelhető, hogy nem is a Save the Children volt az igazi célpont.

Az Iszlám Állam a szócsövének számító Aamák hírügynökségen keresztül a merénylet elkövetőjeként jelentkezett. Az Aamák jelentése szerint a brit és svéd szervezetek és afgán kormányzati intézmények ellen irányuló merényletben egy gépkocsiba rejtett pokolgépet robbantottak, illetve három fegyveres támadójuk vett részt. Zabihullah Mudzsáhíd, a tálib lázadók szóvivője korábban tagadta, hogy radikális iszlamista mozgalmának köze lenne a merénylethez.