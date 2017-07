Megtiltanák az amerikaiaknak, hogy Észak-Koreába utazzanak

Az Egyesült Államok hamarosan megtiltja állampolgárainak, hogy belépjenek Észak-Koreába – írja a BBC honlapja két, az elzárkózó államba túrákat szervezető kínai utazási irodára hivatkozva. A Koryo Tours és a Young Pioneer Tours szerint a bejelentés július 27-én lesz, a tilalom pedig harminc nappal később lép hatályba. Washington nem erősítette meg az értesülést.

A tilalom bevezetése ugyanakkor logikus lehet, több ok miatt is. Az Egyesült Államok és Észak-Korea hivatalosan még mindig háborúban áll egymással, a koreai háborút 1953-ban csak tűzszünet zárta le, békét azóta sem kötöttek. A helyzet azóta is feszült, elsősorban Phenjan nukleáris programja és rakétakísérletei miatt, hiszen nyílt célja olyan fegyvert kifejleszteni, amellyel elérheti az amerikai területeket.

Mindezek ellenére amerikaiak rendszeresen megkísérlik az észak-koreai utazást, de ennek időnként tragikus vége lesz. A Young Pioneer Tours szervezte például Otto Warmbier útját is. Az amerikai diákot letartóztatták és tizenöt év börtönre ítélték, mert kihozott egy propagandaplakátot szállodájának azon részéről, amelyet a személyzetnek tartottak fenn. Júniusban – feltehetően bántalmazás miatt – kómás állapotban adták ki az Egyesült Államoknak, ahol néhány nap múlva meghalt. A kínai cég be is jelentette, hogy többé nem visz amerikaiakat Észak-Koreába.

Jelenleg is három amerikai állampolgár van fogságban Észak-Koreában: a dél-koreai származású Kim Dong Chult tíz év kényszermunkára ítéltek 2016 áprilisában kémkedés vádjával; Kim Sang-duk idén április óta van őrizetben, ismeretlen vádak miatt, Kim Hak-songot pedig májusban tartóztatták le „ellenséges tevékenység” miatt.

Az egyetlen amerikai, akit szívesen látnak Észak-Koreában, Dennis Rodman egykori NBA-sztár, aki már többször is meglátogatta a kosárlabdáért rajongó Kim Dzsongun diktátort. Útjai valószínűleg hozzájárultak több korábban letartóztatott amerikai állampolgár szabadon engedéséhez. 2009-ben pedig Bill Clinton korábbi elnök közbenjárása kellett két amerikai újságíró elengedéséhez. Ez arra utal, hogy Phenjan csak a nemzetközi figyelem és elismerés érdekében börtönöz be amerikaiakat.