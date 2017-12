Trump valóban Jeruzsálembe helyezi az amerikai követséget

Az Egyesült Államok Tel-Avivból Jeruzsálembe helyezi át nagykövetségét – jelentette be a várakozásoknak megfelelően szerdán a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök. Ezzel Amerika hivatalosan is elismeri Izrael fővárosának Jeruzsálemet, amelyre a palesztinok is igényt tartanak, illetve ahol az iszlám egyik legszentebb helye, a Sziklamecset is áll.

Bár előre látható, hogy a döntés heves reakciókat fog kiváltani a muszlim világban, Trump nyugalomra intett és azt hangoztatta, hogy mélyen elkötelezett a békefolyamat mellett. Trump is tudja, hogy „lesznek nézeteltérések és ellentétek”, és azt is bejelentette: Mike Pence alelnök a következő napokban a Közel-Keletre utazik, hogy tárgyaljon az ellenérdekelt felekkel.

Az amerikai elnök már kedden tájékoztatta a nagykövetség átköltöztetéséről Mahmúd Abbászt, a Palesztin Hatóság elnökét, aki figyelmeztette Trumpot, hogy a lépésnek veszélyes következményei lesznek. Számos arab és európai ország már előzetesen tiltakozását, illetve aggodalmát fejezte ki az amerikai döntés miatt. Jordánia pedig soros elnökként az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte.

Jeruzsálemet 1948-ban, az első arab-izraeli háború után kettéosztották egy zsidó és egy arab (jordániai) részre. Az Óváros, benne a Siratófal és a Sziklamecset jordániai fennhatóság alatt volt egészen 1967-ig, amikor a hatnapos háború harmadik napján az izraeli ejtőernyősök elfoglalták. Azóta tartotta magát az a status quo, hogy Jeruzsálem ugyan izraeli fennhatóság alatt áll, de hivatalosan nem ismerték el fővárosnak. Ezt rúgta fel most Donald Trump.