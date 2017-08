Megvertek egy oknyomozó újságírót Koszovóban

Megverték Parim Olluri koszovói oknyomozó újságírót, aki az utóbbi időben az egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) korrupt parancsnokairól írt cikkeket – írja az MTI a Szabad Európa Rádió balkáni irodájának közlése alapján.

A beszámoló szerint az ismert és többszörösen díjazott újságíróra szerda este támadtak rá az utcán eddig ismeretlen elkövetők. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az Insajderi című hírportál főszerkesztője a Szabad Európa Rádió újságírójának elmondta, nem ismerte fel a támadókat, és azok nem is mondtak semmit, ami arra utalna, miért verték meg, de úgy hiszi, a támadásnak köze lehet az utóbbi időszakban közölt cikkeihez.

Parim Olluri a közelmúltban többször is írt az egykori UCK feltételezhetően megvesztegethető parancsnokairól, valamint azokról, akik tevékenységüket segítették, vizsgálta emellett a koszovói politikusok vagyonát, a kormány körül kialakult botrányokat, a megkérdőjelezhető önkormányzati pályázatokat, illetve azt, hogyan gazdagodtak meg néhányan a közbeszerzési pályázatokon keresztül.

Kiemelte, többször is megfenyegették már, ám – mint mondta – a koszovói igazságszolgáltatás egyáltalán nem foglalkozik az újságírókat érő fenyegetésekkel.

Az oknyomozó újságírót ért támadást többen is elítélték, többek között Hashim Thaci koszovói elnök, Isa Mustafa távozó kormányfő, valamint több újságíró- és jogvédőszervezet. Olluri szerint azonban nem elég, ha csak szóban ítélik el az ilyen incidenseket, a politikusoknak az illetékes szervekre is nyomást kell gyakorolniuk, hogy végezzék munkájukat és biztosítsák a valódi szólásszabadságot.

Az újságíró-szervezetek a tavalyi esztendőben húsz olyan esetről tudnak, amikor megtámadtak vagy munkájában ellehetetlenítettek egy koszovói sajtómunkást. Az idei esztendőben eddig kevesebb támadás történt, mint a 2016-os év ugyanezen időszakában, ám megnőtt a fenyegetések száma, főleg a közösségi oldalakon. Tavaly két nagyobb támadás is történt: előbb az RTK pristinai közszolgálati televízió épületére, majd az RTK vezetőjének otthonára dobtak kézigránátot.

Olluri megverését csütörtökön elítélte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), a sajtószabadság elleni támadásnak minősítve azt.

Az Insajderi oknyomozó portál azért foglalkozott az utóbbi időben többször is az UCK ügyeivel, mert hamarosan megkezdi munkáját a koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság. A testület az 1998–1999-es koszovói konfliktus idején, valamint azt követően az UCK által elkövetett feltételezett háborús bűnöket vizsgálja majd. Az UCK tettei máig vitatottak, még azzal is vádolták, hogy szervkereskedelmi hálózatot szervezett, amelynek keretében fogságba ejtett, elrabolt szerb és albán nemzetiségű személyeket csonkítottak, illetve gyilkoltak meg. Az UCK-nak tagja volt Hashim Thaci elnök, valamint Ramush Haradinaj miniszterelnök-jelölt is.