Megvonták Andrej Babis mentelmi jogát

A cseh parlament képviselőháza szerdán megfosztotta mentelmi jogától a pénzügyi visszaéléssel gyanúsított Andrej Babis volt miniszterelnök-helyettest, a jövő havi választáson legesélyesebb párt elnökét – jelentették be Prágában.

Hétórás, gyakran viharos vita után a jelen lévő 134 képviselőből 123 támogatta a mentelmi jog feloldását, köztük Babis is, aki korábban már többször visszautasította a vádakat, és most is kijelentette, hogy vissza szeretné kapni a neve becsületét.

A szlovák származású milliárdos Babis, Csehország második leggazdagabb embere áll az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom élén, amely a felmérések szerint vezeti a cseh pártok népszerűségi listáját. A választás október 20-21-én lesz. A mentelmi jog megvonását a rendőrség kérte augusztus első felében, hogy lefolytathassa a nyomozást az uniós támogatási alapokkal kapcsolatban feltételezett visszaélés ügyében.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Gólyafarmnak (Capí hnízdo) nevezett szabadidő- és konferencia-központnak 2007–2008-ban odaítélt 50 millió eurós uniós támogatás felvételének jogszerűségét vizsgálják. A központ az Agrofert holding részét képezte, amelynek egyetlen tulajdonosa akkoriban Andrej Babis volt. Ő később közeli hozzátartozóira íratta át a létesítményt, amely a tulajdonosváltás következtében jogosult lett a kis- és közepes vállalatoknak nyújtott uniós támogatás igénylésére. A prágai sajtó szerint a Capí hnízdo 50 millió eurót kapott. Később a szabadidőközpont ismét visszakerült az Agrofert tulajdonába.

Babis szerint, aki a cseh média jelentős részét is birtokolja, a vádak mögött a lejáratásának szándéka áll, hogy kiszoríthassák a cseh politikai életből.