Menekült gyermekeknek nyit iskolákat George Clooney alapítványa

The Clooney Foundation for Justice nevű alapítvány hétfőn jelentette be az együttműködés létrehozását több mint háromezer Libanonban élő menekült gyermek iskoláztatására.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

George és Amal Clooney közleményükben tudatták: több mint kétmillió dollárt adományoznak szíriai menekültek oktatására, elejét veendő annak, hogy több ezer fiatal „elveszett nemzedékké váljon”. „A szíriai menekült gyermekek a földrajz és a körülmények áldozataivá váltak”, az oktatás teljesen megváltoztatja életüket – fogalmaztak.

George és Amal Clooney tavaly hozta létre alapítványát az egyenlőség támogatására a bíróságokon az osztálytermekben és a közösségekben világszerte.