Menekültek vannak, megoldás nincs

Nem volt egyszerű, de sikerült: többhetes tárgyalássorozat után, múlt hét pénteken Olaszországban végre megszületett az a magatartási kódex, melynek célja, hogy szabályozza a Földközi-tengeren a migránsok mentésével foglalkozó civil szervezetek (NGO) tevékenységét. A Marco Minniti belügyminiszter nevével fémjelzett, 13 pontos dokumentum azonban a jelek szerint nem nyerte el az NGO-k tetszését – szinte alig akad közülük, amelyik hajlandó aláírni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

De mit is tartalmaz a kódex?

Leszögezi egyrészt, hogy a civilek nem hajózhatnak líbiai vizeken, és nem akadályozhatják a líbiai parti őrség munkáját.

A szervezetek hajói nem kapcsolhatják ki azonosító radarjelzésüket.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor nem küldhetnek olyan jelzéseket, amivel segítik a Líbia partjairól induló hajókat, hogy megtalálják őket.

Folyamatosan és azonnal tájékoztatniuk kell saját helyőrségüket és a kompetens parti őrséget a mentési akció minden részletéről.

Az NGO-knak ezenkívül maximálisan együttműködniük kell a helyi rendfenntartó szervekkel, akár azt is engedélyezve, hogy hajóik fedélzetére felszálljanak a fegyveres erők.

Fontos pont, hogy a szervezeteknek nyilvánosan közölniük kell bevételeik forrását. Ez azért is nélkülözhetetlen, mert több civil társaságot pont azzal vádoltak meg az elmúlt hónapokban, hogy a migránsok mentésének álcázott „taxizásból” élnek.

Végül: ne csak az embereket mentsék a hajók, hanem szerezzék meg az embercsempészek által használt gumicsónakokat, és főleg azok motorjait.

Ez utóbbira azért van elvileg szükség, hogy az embercsempészek ne tudják újra eladni vagy használni ezeket, ugyanakkor kérdéseket vet föl, vajon az eszközök lefoglalása mennyire ezeknek a szervezeteknek a kompetenciája.

Mindenesetre a kódextől az olasz belügyminiszter azt várja, hogy átláthatóbb lesz a civil szervezetek munkája, és akár a migránsáradat is csökkenhet, ha kevesebb a némelyek által vélt összejátszás az embercsempészekkel. Ugyanakkor az NGO-k fölháborodásukat fejezték ki. Úgy érzik ugyanis, hogy a kódex révén ők váltak a migránskatasztrófa bűnbakjaivá, és sokan úgy döntöttek – még olyan nagynevű szervezetek is, mint az Orvosok Határok Nélkül (MSF) –, hogy nem írják alá. Erre válaszképpen a belügyminiszter fenyegetőzni kezdett. Leszögezte, hogy azok a civil szervezetek, amelyek nem írják alá a dokumentumot, nem folytathatják a tevékenységüket a Földközi-tengeren, sőt, akár ki is tilthatják onnan a hajóikat. A tárcavezető szavai azonban már nemcsak a civilek, hanem több politikustársa rosszallásával is találkoztak. Először az MSF jelentette ki, hogy „nem törvényről van szó, így ilyen egyoldalú kódex alapján nem törvényes, ha bármit is tennének ellenük”. De a Gentiloni-kormány közlekedési minisztere, Graziano Delrio is úgy fogalmazott: „Ha életek mentéséről van szó, a legközelebbi hajónak kell odaérnie, minden szervezetre szükség van, nem lehet kizárni egy segítőerőt, mert nem írt alá egy viselkedési kódexet”. Sokan erre a közlekedési minisztert kezdték el bírálni, mondván, csak az embercsempészeket védi.

Marco Minniti olasz belügyminiszter azt reméli, a kódex révén akár csökkenhet a migránsáradat Fotó: Tiziana Fabi / AFP

Bár Minniti kilenc civil szervezet közreműködésével próbálta megírni a kódexet, végül eddig csak a Save the Children, a Moas, a Sea-Eye és a Proactiva Open Arms volt hajlandó aláírni. Megpróbáltuk kideríteni, valójában mit nehezményeznek a civil szervezetek? Sokuk tevékenysége a szabályoknak már eleve megfelelt, mégis van a kódexben olyan rész, amit különösen kifogásoltak némelyek. Például hogy a civil szervezeteknek hozzá kell járulniuk, hogy a rendőrség vagy a katonaság fegyveresei a hajójukra lépjenek – ez az NGO-k szerint kifejezetten a céljaikkal ellenkező eredményt érhet el. – Nem szeretnénk fegyvert a fedélzeten, mert az egyszer akár el is sülhet. Mi egy civil szervezet vagyunk, nem rendfenntartó egység – nyilatkozta lapunknak az MSF egyik aktivistája. – Bele kell gondolnunk, hogy nagyon sok migráns iszonyú körülmények közepette, terror elől menekülve érkezik a csónakokra; ha ott is fegyverekkel találkoznak, nem fognak bízni bennünk, ami nagyobb tragédiákhoz vezethet – tette hozzá.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A német Jugend Rettet részéről sem írják alá a kódexet. Annak ugyanis szerintük csak akkor volna értelme, ha segítené munkájukat, és jobban megvédené aktivistáikat. Ez azonban nem teljesül: miközben sokat kérnek az NGO-któl, keveset tesznek értük.

Egyelőre tehát nincs megbékélés, annál több a botrány a migránsmentő szervezetek körül. A legutóbbi a spanyol Proactiva Open Armst érinti, mely egyébként időközben aláírta a 13 pontot. A szervezet Grande Azzurra nevű hajójával három menekültet mentett ki a nemzetközi vizekről, de a líbiai parti őrség figyelmeztető lövéseket adott le, amikor a közelükbe értek. A hajó elment Lampedusa szigetére, de mivel akkor még nem írták alá a kódexet, onnan kiutasították. Ekkor átmentek Máltára, de ott sem fogadták be őket, mert Málta szerint Lampedusa fennhatósága alá tartozott az intézkedés. Az eredmény: napok óta Málta partjainál várakozik egy mentőhajó, fedélzetén három menekülttel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.10.