Merkel: A kereszténydemokraták magas árat fizettek a stabil kormányért

A ZDF országos köztelevízióban este sugárzott interjúban kiemelte, hogy fájdalmas veszteség a CDU számára a pénzügyminisztérium átadása a Német Szociáldemokrata Pártnak (SPD), de az alternatíva az lett volna, hogy a tárcák elosztásáról szóló vita miatt nem alakul meg a kormány, holott a koalíciós szerződés tartalmi kérdéseiről már megállapodtak.

Ez vállalhatatlan lett volna a választók előtt – mondta Angela Merkel.

A CDU, a bajor testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) és az SPD újabb nagykoalíciójának alternatívája a kisebbségi kormányzás vagy az előrehozott választás. Egyik sem jobb annál, hogy nem egy CDU-s, hanem egy SPD-s politikus tölti be a pénzügyminiszteri tisztséget – mondta Angela Merkel.

Kiemelte, hogy a pénzügyminiszter nem tehet bármit kedvére, mert a közös kormányzásra készülő pártok megállapodtak, hogy megőrzik az államháztartás egyensúlyát és együtt alakítják az európai uniós politikát. A CDU kiemelt figyelemmel követi majd a megállapodás betartását – mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy pártjában elégedetlenség mutatkozik a tárcák elosztása miatt, és többen sürgetik a személyi megújulást, a fiatalítást és a felkészülést a pályafutása utáni időkre, a CDU-t 2000 óta, a szövetségi kormányt pedig 2005 óta irányító politikus elmondta: nem érzi úgy, hogy csorbult volna a tekintélye, és továbbra is az a szándéka, hogy pártelnöki tisztségét megtartva vezeti a szövetségi kormányt a ciklus végéig, 2021 őszéig.

Jelezte, hogy akkor is kitart szándéka mellett, ha az SPD-nél tartandó pártszavazáson nem fogadják el a koalíciós szerződést, és így nem alakulhat meg a CDU/CSU-SPD összetételű kormány.

Hozzátette: mindig is azt az elvet követte, hogy lehetőséget kell adni az okos és rátermett politikusoknak, akkor is, ha fiatalok, és akkor is, ha tapasztaltak. Ez az elv érvényesül a CDU-nak jutó kormányzati tisztségek betöltésében is, és már a párt február 26-i kongresszusa előtt kihirdetik, hogy kik tölthetik be a pozíciókat – fejtette ki Angela Merkel.

Sajtóértesülések szerint az SPD szerdára virradó éjjel kilátásba helyezte, hogy kivonul a a koalíciós tárgyalásról, ha nem kapja meg a pénzügyminisztériumot, amelyet 2009-től a CDU egyik legtekintélyesebb politikusa, Wolfgang Schäuble vezetett.

Az SPD-nél február 20-tól március 2-ig tartanak pártszavazást. A szociáldemokraták akkor folytathatják a 2013-ban kezdett kormányzást a CDU/CSU-val, ha a 463 ezer párttag legkevesebb 20 százaléka részt vesz a szavazáson, és a többség a koalíciós szerződés elfogadására voksol.

A CDU a február 26-i berlini kongresszuson dönt a szerződés elfogadásáról. A CSU-ban az elnökség döntött az ügyben, csütörtöki ülésükön egyhangúlag jóváhagyták a megállapodást.