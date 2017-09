Merkel mint az AfD sikerének kovácsa

A német politikai térkép átalakulásának hátterében korántsem kizárólag a Németországot ért migrációs lökéshullám és az arra adott politikai válaszok állnak. A CDU évek hosszú sora alatt folyamatosan középre húzódott, mindig feladva kicsit konzervatív arculatából, de kisajátítva a szociáldemokrata értékeket, kormányzati pozícióban bevezetve baloldali érzelmű szavazók számára fontos intézkedéseket. Így viszont azt kockáztatta, hogy szavazóbázisából távozni fognak. És ez most következett be, a két párt – az AfD és a liberálisok – köszöni szépen a hozzájuk vándorolt választókat. A folyamat korántsem a 2015-ös, a Willkommenskultur szóval fémjelzett szabadelvű bevándorláspolitika meghirdetésével kezdődött, hanem egy hosszabb, a párt számára negatívnak bizonyult időszak eredménye. Ezt a lassú folyamatot írta le egyébként 2013-as könyvében Volker Resing német publicista A kancellári gépezet című könyvében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A bevándorlásellenesek számára most fog eljönni az igazság pillanata, most válik el, hogy a protestpárt a tagadás és rombolás után tud-e építkezni – mondta lapunk megkeresésére Hettyey András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, akit nem ért meglepetésként a pártelnök, Frauke Petry performansza , az, hogy hirtelen lemondott a pártvezetésről, hiszen az AfD-t állandó belső viták uralják. Ezért is nagy a kihívás, mert ha nem tanulnak meg profin működni, nem hagyják abba a fölényeskedést és állandó tabudöntögetést, akkor nincs jövőjük. Nyugdíjpolitikát például jó lenne már kidolgozniuk. A Németország-szakértő megjegyezte, van még merítése a pártnak, hiszen 2013 óta szavazóbázisának 75 százaléka távozott tőlük, és ez alkalommal más pártra szavaztak.

Vezércikk Stier Gábor Kohl nyomában Míg nagy elődei közül Adenauer az egységes Európa atyjaként, Kohl pedig a német egység megteremtőjeként írta be nevét a történelembe, Merkel ilyen tettet nem tud felmutatni.

Ami a liberálisok jó szereplését illeti, a pártnak sikerült levetkőznie magáról azt a képet, hogy aki a liberálisokra szavaz, az lúzer. Az FDP-t sokszor eltemették már, mégis sikerült az újjáéledés, mégpedig azért, mert a régi gárdát lecserélték és fiatalok irányítanak. Tipikus menekülőpárttá váltak a fiatalok, a középosztálybeliek, a kritikus jobboldaliak számára, akiknek sok volt Merkelből, de az AfD sem volt számukra alternatíva. A szakértő szerint jól tette az FDP, hogy a szigorú menekültpolitika mellett az oktatás témáját is beemelte a kampányba.

Ezt a gondolatot mintegy kiegészítve mondta el a Magyar Nemzetnek Peter Filzmaier, a Kremsi Duna Egyetem politológus professzora, hogy nem ez az első választás, amikor a CDU–CSU támogatói úgy gondolkodnak, hogy a CDU úgyis nyerni fog, ezúttal az FDP-re szavazok . Az AfD közel 13 százalékos szereplését nem tartja meglepetésnek, hiszen az előrejelzések mind 10-11 százalék körüli eredményt jósoltak. Számára az sem meglepetés, hogy kiket tömörít a párt: bázisa az a magát esélytelennek, becsapottnak érző réteg, amely nem nyertese a gazdasági fellendülésnek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Külföld Techet Péter Megváltoztatják Németországot? Az AfD tartva a baloldali tüntetőktől még az újságírók elől is titkolta választási rendezvénye helyszínét.

A Kölner Stadt Anzeiger regionális napilap hétfői gyorsfelméréséből is kiderült, olvasóik 75 százalékát nem érte meglepetésként a radikálisok kiemelkedő választási szereplése. Az újságnak nyilatkozó politikai elemző, Claus Leggewie szerint a párt egyenesen Angela Merkelnek köszönheti sikerét. Ő is a 2015-ös tévedést rótta fel neki, szerinte Merkel nem látta be, mennyire fontos lett volna a menedékkérők beengedése előtt egy összeurópai szolidaritás kikényszerítése.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.26.