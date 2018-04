Michelin-csillagos menza az olasz kórházakban

Olaszország a világ legegészségesebb országa – állítja a Bloomberg 2017-es Globális egészségindexe. Nem ok nélkül, Itáliában a születéskor várható átlagéletkor jóval meghaladja a nyolcvan évet, és az országban sokkal kevésbé vannak jelen korunk tömegbetegségei, mint a magas vérnyomás, a koleszterinproblémák és a demencia. Mi lehet az olaszok titka? Kutatók kimutatták, hogy az étkezés révén rengeteg bajt megelőznek.

A mediterrán étrendet mindig is a világ legjobbjai közé sorolták nemcsak ízvilága, de az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt is. Az étrend alapvető eleme, hogy a lehető legtöbb zöldséget, gyümölcsöt együk. Ha húst fogyasztunk, az lehetőleg hal vagy tenger gyümölcse legyen, és a zsiradékok közül olívaolajat használjunk. Fontos, hogy szezonális ételeket együnk, a lehető legközelebbi forrásból szerezzük be őket, és ne főzzük órákig. Ezeket a szabályokat követve az ételek megőrzik tápanyagtartalmukat, és hatékonyabbak a szervezet számára.

Az olasz kórházakban általában ennek megfelelően, étkezési szakemberrel együtt tervezik meg a menüt. Allergiák vagy bizonyos betegségek, beavatkozások kivételével, a páciensek általában két menü közül választhatnak minden étkezésnél, amely egy első fogásból (leves, tészta vagy rizottó), egy második fogásból és egy gyümölcsből áll. A kórházi koszt nem éppen Michelin-csillagos, de egy-két menza séfje már igen. A mantovai Carlo Poma kórházban például Luca Marchini Michelin-csillagos séf Maria Chiara Bassi táplálkozási szakértővel dolgozott együtt a kórház új étrendjének kidolgozásán. „A megfelelő tápanyagokban és finom ízekben gazdag ételek ugyanúgy hozzátartoznak a gyógyulási folyamathoz, mint a kezelések vagy a gyógyszerek” – nyilatkozta Marchini. Egy mantovai ápoló lelkesen mesélte, hogy „az új menün kívül a séf oktatást tartott a konyhásoknak az ételek helyes elkészítéséről, és a városban is elindított egy programot a lakosok számára, hogy felhívják a figyelmet az étkezés fontosságára a betegségek megelőzésében”.

Ha az étkezést illetően nagy is az egyetértés, az egészségügyi ellátásban azért sok az ellentét, amelyek megnehezítik a rendszer megfelelő működését. Bár az olasz egészségügyi rendszer arra az elvre épül, hogy mindenkinek egyenlő szintű ellátást kell biztosítani, vannak egyenlőbbek az egyenlőknél. A társadalmi rétegek közötti eltávolodás miatt egyre többen fordulnak magánkórházakhoz. Az egészségügyi ellátás kiadásai évente körülbelül százötvenmillió euró körül mozognak, és ennek negyede magánintézmények zsebében landol. Egy 2016-os felmérés szerint az olasz családok majdnem felében döntöttek már úgy, hogy egy illető nem kezelteti magát, az okok között az első 17 százalékkal a pénzügyi gondokra való hivatkozás volt, 13 százaléknyian a hosszú várakozási listák miatt döntöttek a kezelés hanyagolása mellett.

Sok intézmény munkaerőhiánnyal küzd. „Utánpótlás lenne, de nem töltik fel a helyeket. A személyzet nagy stressznek van kitéve, mert gyorsan kell végezni a munkát, és gyakoriak a túlórák, ez hosszú távon kiégéshez vezethet, a betegek közben csak várakoznak. Ez senkinek sem tesz jót” – panaszolta lapunknak egy fiatal milánói kardiológus.

A harmadik probléma az olasz egészségügyi rendszer régiókra való bontása miatt alakult ki. Észak és dél között egyébként is nagy a különbség, pláne ha az egészségügyről van szó. Az északi régiókban többet költenek a helyi hivatalok, több fejlett klinika, rehabilitációs központ van. Az északi páciensek is jobban meg vannak elégedve az ellátással, a déliek közül sokan nem bíznak saját régiójuk ellátásában. Míg Lombardiából csak a betegek 4 százaléka kezelteti magát a régión kívül, Basilicatában ez a szám meghaladja a 25 százalékot. Az északi kórházak fogadják be a legtöbb beteget, majdnem nyolcvanezer érkezik más régiókból. Éppen ezért például a milánói nagy kórházak körül egész hotelstruktúrák alakultak ki, akik a betegek hozzátartozóit fogadják.

