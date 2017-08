Mike Pence nem akar amerikai elnök lenni

Hamis hírnek és megbotránkoztatónak nevezete Mike Pence amerikai alelnök, hogy a New York Times republikánus forrásokra hivatkozva azt írta a hétvégén, hogy Donald Trump esetleges távozása, vagy legkésőbb a 2020-as kampány során az elnöki pozícióra pályázna.

"A cikkben megfogalmazott állítások határozottan hamisak, és a média legújabb kísérletét jelentik a kormányzat megosztására" - fogalmazott Pence.

A lap szerint Pence tanácsadói bizalmasan már közölték a Republikánus Párt nagy adományozóival, hogy amennyiben Donald Trump nem indulna 2020-ban, akkor az alelnök ambicionálja saját jelöltségét. Ennek érdekében Pence már megszervezett egy "Nagy Amerika Bizottság" nevű akciócsoportot, mely elkezdte a kampánypénzek koordinálását.

Pence szerint viszont az egész kormányzat azon dolgozik, hogy elősegítse Trump elnök célkitűzéseinek megvalósítását és Donald Trump újraválasztását. "Minden más sugalmazás nevetséges és egyúttal abszurd is" - hangsúlyozta a közleményben Pence.

Ahhoz képest, hogy Pence teljesen abszurdnak nevezte a lap állításait, Kellyanne Conway, a Fehér Ház egyik tanácsadója azt mondta az ABC televízióban, hogy Pence valóban készül a 2020-as választásokra, de arra, hogy ismét alelnök legyen.

A The New York Times és a The Washington Post korábban arról is cikkezett, hogy egyes republikánusok arra készülnek, hogy elmozdítsák Donald Trumpot, és helyette Mike Pence "vegye át" az elnökséget.