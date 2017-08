Mit lehet kezdeni a politikai elit elöregedésével?

Donald Trump amerikai elnök 71 éves. Nancy Pelosi demokrata képviselő 77 éves. Bernie Sanders demokrata szenátor 75 éves. Rex Tillerson külügyminiszter 65 éves. John McCain republikánus szenátor 80 éves (a vietnami veterán nemrég végrehajtott műtétje során kiderült, a politikus daganattal is küzd).

Nemrég az alapjában véve liberális amerikai portál, a Vox.com esett neki az idős politikusoknak. Persze nem alaptalanul, hiszen, mint arra Harold Pollack, a Chicagói Egyetem professzora rámutatott, a szenátorok közül 23-an 70 évnél, heten 80-nál is idősebbek. Az amerikai legfelsőbb bíróság tagjai is többségében idősek: kilenc bíróból öten már megünnepelhették 67. születésnapjukat, hárman 78-nál is korosabbak, többen közülük életkorral kapcsolatos egészségügyi problémákkal küzdenek. Ez okozhat gondokat: 1974-ben például William O. Douglas bíró stroke-ot kapott, de tizenegy hónapba telt, mire társai meg tudták győzni, hogy vonuljon vissza.

Minél idősebbek a politikusok, annál valószínűbb, hogy betegek lesznek vagy meghalnak. 1999 óta 29 szenátor és alsóházi tag hunyt el aktív képviselőként, több mint felük 72 évnél idősebb volt. Az amerikai lakosságra vonatkozó statisztikák szerint annak a valószínűsége, hogy egy 75 évnél idősebb férfi a következő hat évben meghal, 22 százalékos. Ami még aggasztóbb, hogy a 70 évnél idősebb amerikaiak ötödét sújtja valamilyen mentális betegség.

Némely szenátorokon is látszik néha, hogy nem tudják pontosan, mit is akarnak mondani. Legutóbb James Comey korábbi FBI-igazgató meghallgatásán a már említett McCain zavaros kérdése után erősödtek fel az ilyen jellegű kritikák.

James Comey volt FBI-igazgató a szenátus hírszerzési bizottsága előtt Washingtonban 2017. június 8-án. Fotó: Shawn Thew / MTI/EPA

Az elnökökről még nem ejtettünk szót. Trump lett a legidősebben beiktatott elnök, 70 évesen vonult be a Fehér Házba. Előtte a rekordot Ronald Reagan tartotta 69 évvel. Trump testsúlyproblémáját is azért szokták olykor fölemlegetni, mert idősödő szervezetének nem tesz jót, ha hamburgert eszik, és meg kell küzdenie a pluszkilókkal. Vannak, akik azt állítják, egyre kevésbé komplexek a médiának adott válaszai, ami – a kritikusok szerint – mentális problémákat jelezhet. Annyiban fontos foglalkozni ezzel, hogy Ronald Reagan időskorára Alzheimer-kórban szenvedett. Na de mi a helyzet a demokratáknál? Ha a Clinton által legyőzött Sanders indulna és nyerne 2020-ban, 2021-es beiktatásakor már 79 éves volna. A többi szóba jöhető jelölt sem fiatal már: Elizabeth Warren jelenleg 68 éves, Joe Biden egykori alelnök pedig 74.

Bernie Sanders egy indián rezervátum alatt húzódó olajvezeték megépítése elleni tüntetésen 2016. szeptember 14-én Fotó: Shawn Tew / AFP

Világszerte egyre többször vetődik föl, hogy nem szerencsés, ha egy ország politikai elitje elöregszik. Idehaza legutóbb Rubovszky György KDNP-s képviselő közelmúltbeli halála után került szóba, hogy maximálni kellene a képviselők életkorát. Nem ő volt a legidősebb a jelenlegi Országgyűlésben: Turi-Kovács Béla 1935-ben született, Fónagy János pedig 1942-ben, míg Rubovszky György és Latorcai János 1944-ben.

Nem feltétlenül az a megoldás, ha egy politikust bizonyos életkor fölött megfosztanak a hivatalától – bár sokan érvelnek így. Vannak arra vonatkozó javaslatok is, hogy egy adott születésnap után (vagy mindenkire vonatkozóan) kötelezően írnának elő minél gyakoribb, független egészségügyi vizsgálatot. Így volna lehetőség a veszélyfaktorok felfedezésére, például arra, hogy felismerjék a mentális betegségek jeleit.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.11.