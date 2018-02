Most 40 és 125 év közötti börtönre ítélték Nassart

40 és 125 év közötti börtönbüntetésre ítélték Larry Nassart hétfőn a michigani Twistars tornaklubban elkövetett zaklatások miatt – írja a BBC.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nassar bocsánatot kért tetteiért. A bíró kiemelte, hogy bár lezárult az egykori sportorvos büntetőjogi eljárása, a Nassar által okozott érzelmi és fizikai szenvedés nem semmisült meg. Hozzátette, nem biztos abban, hogy Nassar tényleg megértette, milyen pusztító hatással voltak tettei az áldozatok, valamint családjuk és barátaik életére.

Nassart összesen több mint 265 nő vádolja zaklatással.

Nassart januárban 40 és 175 év közötti börtönbüntetésre ítélték, miután rengeteg nő tett vallomást arról, hogy az amerikai sportorvos molesztálta őket. Novemberben elismerte a többrendbeli szexuális zaklatást.

Az ügyben vallomást tevő nők között olyan ismert élsportolók is vannak, mint például Aly Raisman kétszeres olimpiai bajnok tornász és McKayla Maroney többszörös országos, olimpiai és világbajnoknő, aki tavaly decemberben pert is indított a tornaszövetség és az amerikai olimpiai bizottság (USOC) ellen, mert – mint fogalmazott – éveken keresztül eltussolták, hogy Nassar szexuálisan zaklatta. Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok a Twitter-oldalán szintén arról számolt be róla, hogy ő is Nassar áldozata volt.

Decemberben pedig a maximálisan kiszabható, 60 éves börtönről döntöttek gyermekekről készült pornográf felvételek birtoklása miatt az orvos ügyében, aki már megkezdte a büntetés letöltését.