Moszkva: külföldi ügynöknek minősült kilenc tömegtájékoztatási eszköz

Kilenc állami finanszírozású amerikai tömegtájékoztatási eszközt minősített külföldi ügynöknek kedden az orosz igazságügyi minisztérium, válaszul arra, hogy az Egyesült Államokban ilyen minőségben kényszerült bejegyeztetni magát az elnökválasztási kampány manipulálásával megvádolt orosz állami RT America televízió, valamint a Sputnik rádió és hírügynökség. Oroszországban az Amerika Hangja rádiót, a vele közösen üzemeltetett Nasztojascseje Vremja (Current Time) televíziót, valamint a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió szerkesztőségét, illetve annak hat regionális részlegét: a tatár-baskír szolgálatot (Azatiq Radiosi), valamint a Szibir.Realiit, az Idel.Realiit, a Faktografot, a Kavkaz.Realiit és a Krim.Realiit kezelik ezentúl külföldi ügynökként.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ezen médiumok működését a külföldre irányuló amerikai állami műsorszórást felügyelő igazgatótanács (Broadcasting Board of Governors, BBG) irányítja. A külföldi célközönségre irányuló adók műsora egyébként az Egyesült Államok területén nem fogható. Válaszul arra, hogy Washingtonban a külföldi ügynökként való bejegyeztetésre megvonták az RT kongresszusi belépőjét, az orosz parlament alsóháza a tervek szerint még kedden, a felsőház pedig december 15-én kitilthatja az amerikai újságírókat. Vlagyimir Putyin orosz elnök november 25-én hagyta jóvá azt a törvénymódosítást, amely a tömegtájékoztatási eszközökre is kiterjesztette a külföldi ügynökké minősítés lehetőségét, ha azok a határon túlról érkező támogatásban részesülnek. Korábban ez a szabályozás a nem kormányzati szervezetekre (NGO) vonatkozott.

Az új szabályozás azokat a médiumokat érinti, amelyek külföldi kormányok, kormányszervek, külföldi állampolgárságú vagy állampolgársággal nem rendelkező személyek avagy azok megbízottjai részéről részesülnek pénzügyi vagy más anyagi támogatásban. A jogszabály kiterjed azokra a sajtóorgánumokra is, amelyeket az ilyen forrásokból részesülő orosz jogi személyek támogatnak. A szabályozás értelmében a külföldi ügynökként nyilvántartott médiumoknak nyilvánosan be kell majd jelenteniük, hogy ilyen minőségben működnek, és rendszeresen be kell számolniuk pénzügyeikről és személyzeti politikájukról.