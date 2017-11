Moszkvai találkozóiról beszélt Donald Trump tanácsadója

Carter Page, a Trump-kampány egyik külpolitikai tanácsadója 2016-ban Moszkvában orosz kormányzati tisztségviselőkkel, a többi között az orosz kormányfő-helyettessel is találkozott. Erről maga Carter Page számolt be pénteken a képviselőház hírszerzési bizottságának zárt ülésén.

A The New York Times című napilap azonban hozzájutott az ülésen elhangzottak leiratához, és internetes honlapján pénteken későn este bőséges részleteket közölt belőle – írja az MTI.

Page tavaly júliusban járt Moszkvában egy gazdasági konferencián, és ott találkozott több orosz kormányzati tisztségviselővel. A volt tanácsadó a CNN hírtelevízióban pénteken este megerősítette az információt, és meg is nevezte akkori egyik beszélgetőpartnerét: Arkagyij Dvorkovics kormányfő-helyettest.

Moszkvai tartózkodása idején Page más orosz kormányzati tisztségviselőkkel és törvényhozókkal is találkozott. Eszmecseréi után elektronikus levelet küldött a Trump-kampány egyik tanácsadójának és részletesen beszámolt a találkozóiról. Ezt az e-mailt a szenátus zárt ajtók mögött tartott meghallgatásán hangosan fel is olvasták.

Carter Page korábban vagy mindig cáfolta a találkozók tényét, vagy csak annyit mondott, hogy „többnyire kutatókkal” folytatott megbeszéléseket. A The New York Times a meghallgatáson jelenlévő, de meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt közölte: Page a hírszerzési bizottság ülésén a kaliforniai demokrata párti képviselő, Adam Schiff kérdéseire ismerte el, hogy az orosz kormányfő-helyettessel is megbeszéléseket folytatott.

A The New York Times közlése szerint a bizottsági ülésen a volt tanácsadót egy tavalyi budapesti vizitjéről is faggatták. Page korábban már beszélt erről, éppen a The New York Timesnak, és akkor azt mondta: tavaly ősszel töltött négy napot a magyar fővárosban, turistáskodott, városnézésen járt, meglátogatta a visegrádi várat, valamint dzsesszklubban is járt.

Carter Page 2016-os moszkvai útja soha nem volt titok, s az is nyilvános volt, hogy az egyik moszkvai egyetem diplomaosztó ünnepségén beszédet mondott. Ebben a beszédben a többi között bírálta az Obama-adminisztráció Oroszországgal kapcsolatos politikáját. A beszédből idézett a The New York Times. E szerint Page állítólag azt mondta: Washington és más nyugat-európai fővárosok nem egyszer álszentül a demokratizálásra, az egyenlőtlenségekre, a korrupcióra és rendszerváltozásra összpontosítva megakadályozták a Moszkvával folytatott kapcsolatok javítását.

Carter Page 2016. decemberében is járt Moszkvában, akkor azonban már régóta nem volt tanácsadója a Trump-csapatnak.

Korábban a The Washington Post azt írta, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda a tavalyi elnökválasztási kampányban megfigyelte Carter Page-t, mert az akkori amerikai elnök, Barack Obama kormányzata orosz ügynöknek vélte.

Carter Page megfigyelésére az FBI – a lap állítása szerint – felhatalmazást kapott egy szövetségi bíróságtól. A The Washington Post a Trump-kampány meg nem nevezett munkatársaira és az FBI szintén anonim tisztségviselőire hivatkozva közölte az információt. A riportban egyedül az érintett, Carter Page vállalta a nevét. A volt tanácsadó leszögezte: „ez a hír alátámasztja minden korábbi gyanúmat az előző kormányzat által elrendelt megalapozatlan, politikailag motivált lehallgatásokról”.

Ismeretes, Donald Trump volt kampánymenedzsere, Paul Manafort és volt üzlettársa, Rick Gates október végén úgy döntött, hogy önként feladja magát az amerikai hatóságoknál az elnökválasztással kapcsolatban felmerült orosz beavatkozás vádja kapcsán.

Májusban Robert Muellert nevezték ki széles jogkörrel a vizsgálat levezénylésére, az után, hogy az elnök állítólag az orosz befolyásolás vizsgálata – illetve az abba való beavatkozás elutasítása – miatt kirúgta James Comey-t, az FBI-igazgatóját. Mueller azonban most már nemcsak a volt FBI-igazgató ügyén dolgozik, hanem azt is vizsgálja, hogy Trump vajon akadályozta-e az igazságszolgáltatást. Donald Trump boszorkányüldözésnek titulálta az ügyet.