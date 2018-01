Működik a forródrót a két Korea között

Próbaüzemben helyreállították szerdán az összeköttetést a két Korea között az úgynevezett katonai forródróton át, és nem volt üzemzavar – jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Az érintkezési próba öt percen át tartott. … Nem voltak hibajelzések. A hadsereg folytatja a műszaki munkát a közvetlen összeköttetésen, amelyet csaknem két éve nem használtak” – közölte a tárca.

Dél-Korea hosszú ideje igyekezett helyreállítani a forródrótos kapcsolatot északkal, de az mereven elzárkózott előle. A helyzet a felek keddi, magas szintű találkozóján változott meg, amikor a két ország megállapodott az összeköttetés helyreállításáról.

A dél-koreai elnök szerdán közölte, hogy hajlandó lenne egy csúcstalálkozóra Észak-Korea vezetőjével, de csak ha meg vannak hozzá a feltételek. A részletekre Mun Dzsein nem tért ki, de azt hangsúlyozta, hogy a félsziget atomfegyver-mentesítése vezet az igazi békéhez.

Észak és dél közeledése szilveszterkor kezdődött. Kim Dzsongun északi diktátor újévi köszöntőjében jelentette be: kész párbeszédet kezdeni Szöullal, és mérlegelni fogja, hogy országa részt vegyen a téli olimpián. Az eltelt egy hétben az is kiderült, hogy a katonai diktatúra sportolókat, szurkolókat és magas rangú tisztviselőket is küld déli szomszédjához a sporteseményre.

Észak-Korea később elfogadta azt a dél-koreai javaslatot is, hogy a két ország január 9-én Panmindzsonban magas szintű egyeztetéseket kezdjen a kétoldalú tárgyalások újraindításáról. A felmelegített országközi kapcsolatokkal párhuzamosan az Egyesült Államok szerepe is csökkenhet a térségben: a napokban derült ki az is, hogy elmarad a Dél-Korea és az USA közös hadgyakorlata, Kim Dzsongun pedig azt is elérhette, hogy minimális mértékben megossza a két katonai szövetséges viszonyát.