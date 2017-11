Nagy felhajtás és milliárdos üzlet, de a csörte még várat magára Pekingben

Mosolydiplomáciával és már-már giccses programokkal kezdődött Trump három napos pekingi látogatása. Az Egyesült Államok elnöke szerdán érkezett Kínába, a fogadó fél pedig már a repülőtéren kitett magáért. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg katonái mellett masszív rendőri erők és több száz, amerikai és kínai zászlókat lobogtató kisiskolás várta az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetéről kilépő Donald Trumpt és Melanie Trump-ot. Rosszmájú politikai elemzők meg is jegyezték: a szokatlan csinnadrattával Peking vélhetően jelezni akarta az amerikai elnöknek, hogy egy birodalom vendégszeretetében részesül.

A külsőségek mindenesetre a nap hátralevő részében is kiemelt szerepet kaptak. Hszi Csinping államfő és felesége, Peng Lijüan az egykori császári palotában, a Tiltott Városban fogadta az amerikai elnöki párt. Trump itt a kínai kapcsolatokban használt, diplomáciai „csodafegyverét” is bevetette: a pekingi operaelőadás megtekintése után az amerikai elnök kínaiul tanuló unokájáról mutatott videót Hszi-nek és feleségének. Arabella nem ismeretlen a kínai elnöki család számára. Áprilisban tett, amerikai útjuk során már elkápráztatta tudásával a Hszi házaspárt, és a hatéves kislány videóüzenete most is nagy sikert aratott.

Melania Trump, Donald Trump, Hszi Csinping államfő és felesége, Peng Lijüan a Tiltott Városban, Pekingben 2017. november 8-án Fotó: Jim Watson / AFP

Miközben a két vezető családi programokkal szórakoztatta a sajtót, a háttérben elkezdődtek a hivatalos tárgyalások. Már az első nap kilenc milliárd dolláros üzletről állapodott meg Wilbur Ross kereskedelmi miniszter vezette amerikai üzleti delegáció és kínai partnereik. A szerdán aláírt tizenkilenc szerződés közül egyet be is jelentettek, eszerint a kínai piac egyik legnagyobb online vásárlással foglalkozó cége, a JD.com kétmilliárd dollár értékben vásárol majd amerikai termékeket. A hongkongi székhelyű hírlap, a South China Morning Post beszélt az üzleti delegáció tagjaival, akik elmondták: a Kínai Kommunista Párt politbürójának nem rég kinevezett új tagja, Vang Jang a tárgyalások során arról beszélt, hogy ez csak a „bemelegítés” volt, csütörtökön újabb üzletekről írnak majd alá.

Donald Trump a pekingi operaelőadás művészeivel beszél a Tiltott Városban 2017. november 8-án Fotó: Jim Watson / AFP

Míg a gazdasági tárgyalások a hírek szerint jól haladnak, a politikai fordulók még okozhatnak fejtörést. A látogatás érdemi része ugyanis csütörtökön veszi majd kezdetét, amelyen Trump prioritása minden bizonnyal az észak-koreai kérdés rendezése lesz. Ezt támasztja alá, hogy az amerikai elnök hétvégén kezdődött ázsiai körutazása során mindkét korábbi célországában, Japánban és Dél-Koreában is a diktatórikus phenjani rezsim atomprogramja elleni fellépésre helyezte a hangsúlyt. Míg azonban Sinzó Abe japán miniszterelnök és dél-koreai kollégája, Mun Dzse-in örömmel nyugtázhatta Trump harcias szavait, Kína esetében a phenjani kérdés a fő konfliktuspont maradt.

Az ENSZ által elfogadott szankciócsomagot ugyanis Peking csak vonakodva hajlandó végrehajtani, Észak-Korea egyetlen meghatározó kereskedelmi partnereként pedig csak Kína tud mérvadó gazdasági nyomást gyakorolni az izolált diktatúrára. A Fehér Ház mindenesetre már szerdán igyekezett tematizálni a közbeszédet a csütörtöki, hivatalos megbeszélésre. Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek arról beszélt, Trump arra fogja kérni Hszi-t, hogy országa minden pénzügyi kapcsolatot függesszen fel Észak-Koreával.

Hszi Csinping, Donald Trump és Melania Trump a Tiltott Város tudományos laboratóriumában 2017. november 8-án Fotó: Andy Wong / AFP

A hivatalos kommunikáció szintjén viszont semmilyen előrelépés nem történt, Peking továbbra is tartja magát az eddig hangoztatott álláspontjához. Eszerint Kína teljes mértékben tartja magát az Észak-Koreára vonatkozó ENSZ-határozatokhoz. A külügyi tárca nyomatékosította továbbá, hogy Peking ragaszkodik a válság tárgyalásos megoldásához.

A kínai biztonsági szakértő, Csao Minghao (Zhao Minghao) lapunknak elmondta, a két félnek sok lappangó feszültséget kell feloldaniuk, ami kitartó munkát igényel majd. „Trump megválasztásával összességében stabilabbá vált a kétoldalú viszony” – véli a szakértő ugyanakkor hozzátette, az észak-koreai válság csak az egyik konfliktuspont. Az októberben megtartott, 19-ik pártkongresszuson ugyanis Hszi Csinping Kína egy „nagyszerű és modern szocialista országot tűzött ki célul, ami kikezdheti az Egyesült Államok érdekeit. „Erre utal például az amerikai vezérkari főnök, Joseph Dunford beszéde” – mondta Csao Minghao. A szakértő emlékeztetett, Dunford szerint 2025-re Kína az Egyesült Államokra leselkedő legnagyobb veszéllyé válik majd.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.09.