Nekimegy Izrael az Al-Dzsazíra hírtelevíziónak

Az Al-Dzsazíra izraeli korlátozását tervezi a Benjamin Netanjahu által vezetett kormány – ismertette vasárnapi sajtótájékoztatóján Ajúb Kara médiaminiszter. A tévétársaság helyi irodáinak a bezárása, a munkatársak újságíró-igazolványának a bevonása, valamint a műholdas adások felszámolása is a terv részét képezi. Kara szerint minderre indok, hogy a tévé „támogatja a terrort”. Kara indoklásában hozzátette, hogy a régió iszlám szunnita többségű országaiban korábban több határozat született, amelyek szerint a pánarab tévétársaság támogatja a terrort és a vallási szélsőségeket. „Úgy látom, hogy ezek az országok mind intézkednek, miközben mi csak állunk. Arabul ezt úgy értelmezik, hogy mi is a terror oldalán vagyunk, Irán, a Hezbollah és a Hamász oldalán” – jelentette ki Ajúb Kara. A lépéshez az izraeli törvények módosítására is szükség lesz, ezzel kapcsolatban még nem jelölt ki határidőt a kormány.

Az „arab BBC-ként” ismert csatornát korábban Benjamin Netanjahu miniszterelnök élesen bírálta, és adásaik elsötétítésére szólított fel. A konfliktus egyik forrása, hogy a csatorna rendszeresen jelentkezik a palesztin területeken zajló események közvetítésével, megszólalást biztosít szeparatista csoportoknak.

„Én vagyok a kormány egyetlen arab anyanyelvű tagja (Kara drúz származású), engem nem lehet átverni azzal, hogy külön-külön működik egy arab és egy angol nyelvű Al-Dzsazíra. Felismerem, amikor a tudósítás uszítássá válik a szabad véleménynyilvánítás helyett” – emelte ki az izraeli miniszter.

A közelmúltban a kormány fenyegetésére válaszul a csatorna illetékesei azt hangoztatták, hogy nem hagynak fel az események közvetítésével, és szükség esetén a bírósághoz fordulnak.

Jordánia és Szaúd-Arábia a közelmúltban bezárta a tévétársaság helyi irodáit. Ezenkívül Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Egyiptomban és Bahreinben is letiltották adásainak közvetítését.