Nem könnyű a migránsból lett New York-i zsaruk élete

Az algériai származású Bobbi Farid Hadid hét éve élt az Egyesült Államokban, amikor 2001. szeptember 11-én négy barátja is életét vesztette a Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadásban. Az ekkor taxisofőrként dolgozó Hadid négy órán át zokogva meredt a tévé képernyőjére – ekkor fogalmazódott meg benne, hogy szeretné megvédeni új hazáját. Harmincöt évesen rendőrtiszt lett, és apró queensi lakásában egy hatalmas fényképet akasztott a falra, amely az ikertornyokat ábrázolta. Hadid felesége és barátai kétkedők voltak Hadid rendőri karrierjét illetően, de ő rendíthetetlenül hitt abban, hogy Amerika a szabadság és a demokrácia hazája, és hogy ha valahol a világon, akkor itt érdemes harcolni a jó ügyekért.

Hadid végigjárta a ranglétrát a rendőrségen, és több kitüntetést is bezsebelt. Nem is csoda, hiszen elképesztő elhivatottsággal és emberséggel végezte munkáját. Néhány évvel később azonban, amikor a nyomozók már javában a mecsetek közelében igyekeztek információkhoz jutni a terrorszervezetekkel kapcsolatban, Hadidról elterjedt a pletyka, hogy megtagadott egy parancsot egy titkos biztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban, és nemsokára elbocsátották az állásából. Az indoklásban olyan érvek szerepeltek, hogy Hadid nem akarta feladni az algériai állampolgárságát, s hogy péntekenként gyakran „eltűnt” néhány órára, hogy imádkozzon – saját munkatársai már jó ideje megfigyelték. Hadid azóta számtalan állásra jelentkezett már, de sokáig nem járt sikerrel, így fél éve újra visszatért a taxizáshoz. Jelenleg egy villanyszerelő kihívása is megterhelő lenne számára anyagilag, de az emberekhez való hozzáállása mit sem változott: mandarin, francia, haiti kreol és spanyol nyelven is megtanulta üdvözölni utasait.

Hadid tapasztalatait a The New Yorker című lap osztotta meg a világgal, de nem az övé az egyetlen ilyen történet a Nagy Almában. 2008-ban egy egyiptomi származású tisztnek azt javasolták a kollégái a hírszerzésnél, hogy áruljon inkább hot dogot, mert a muzulmánoknak nincs helyük a bűnüldözésben. A pakisztáni származású Mohsin Aftabot azután helyezték át a demográfiai egységtől, miután kifejezte kétségeit azzal kapcsolatban, hogy miért kell egyszerű, mindennapi beszélgetéseket lehallgatni, csak azért, mert a vonal két végén muszlimok vannak. Aftabot a kérdése után azonnal megkérték, pakolja össze a holmiját az irodában. Jelenleg több mint kilencszáz muzulmán rendőr szolgál Amerika legnagyobb rendőrkapitányságán, de a többiben is az ott dolgozó tisztek negyede valamilyen kisebbséghez tartozik.

Nem csak a muzulmán egyenruhások szembesülnek a problémával, hogy bármennyit is tesznek új hazájukért, az elismerés és a hála az ő esetükben más formában, vagy egyáltalán nem érkezik meg. A BBC szerdán adott róla hírt, hogy a mentőként dolgozó, huszonhárom éves mexikói származású Jesus Contrerast, aki a Harvey hurrikán áldozatainak igyekezett segíteni, hamarosan kiutasíthatják az államokból, miután Donald Trump elnök úgy döntött, hogy leépítik a kiskorú bevándorlókat védő DACA-programot. Contreras hatéves kora óta él az Egyesült Államokban, évek óta foglalkozik amerikai életek mentésével.

