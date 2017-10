Nem szerencsés szerencsehozó aprópénzt dobni a repülőgép hajtóművébe

Visszafelé sülhetett volna el egy állítólag buddhista eredetű babona szerdán Kínában, amely szerint szerencsehozó aprópénzt kell a repülőgép hajtóművébe dobni a felszállás előtt. A szerencsés utazásban reménykedő, 76 éves nő végzetes balesetet is előidézhetett volna, ám még mielőtt bajt okozhatott volna, lefülelték és őrizetbe vették. A járatot törölték, a repülő hajtóművét pedig egész éjjel vizsgálták. Az utasoknak is bosszúságot okozott ezzel, hiszen csak másnap reggel tudták elhagyni Ancsing várost.

Hasonló eset történt júniusban Sanghajban: az elkövetőt elvitte a rendőrség, a gép hajtóművét pedig öt órán át vizsgálták a reptéren – számolt be róla a Sina Weibo mikroblog, a Twitter kínai megfelelője. A babonás idős asszonyt a többi utas állította meg, majd értesítette a legénységet. A hölgy biztosra akart menni a szerencsét illetően: az átvizsgálás során a műszaki személyzet kilenc aprópénzt talált a hajtóműben. Ha nem veszik észre, a fémdarabok komolyabb sérülést is előidézhettek volna a hajtóműben, ami végzetes balesethez is vezethetett volna.