Nem tiltották le a Londoni Egyetemen az erotikus regényt

Bár a The Times nyomán az MTI, így a teljes magyar sajtó is beszámolt róla, nem igaz, hogy a Londoni Egyetem tananyagából kicenzúrázták volna az első angol nyelvű erotikus regényt, a Fanny Hillt. Erről maga az érintett professzor, Judith Hawley számolt be a The Guardiannek írott cikkében.

A távirati iroda által is átvett hír arról szólt, hogy John Cleland 1748-as regényét csaknem 270 évvel később sértőnek találták, ezért eltávolították egy kurzus szakirodalmi listájáról. A XVIII. századi irodalmat tanító Hawley állítólag a diákjaival konzultálva „cenzúrázta ki” a kötetet a Londoni Egyetemről.

Csakhogy a professzor állítja, nem mondott korábban semmi ilyet. A Radio 4-nak nyilatkozva beszélt még arról: a nyolcvanas években egyszerre tiltakozott egy cambridge-i szexshop megnyitása ellen, miközben tanította a Fanny Hillt. – Ma már aggódnék viszont, hogy sérelmet okoznék ezzel a diákjaimnak – tette hozzá. Eszerint tehát arról beszélt: régebben is különbséget tudott tenni olyan dolgok között, mint egy erotikus kiegészítőket árusító bolt, illetve egy pajzán regény. Ma viszont valóban tartana a könyv tanításától – ami fakadhat az erőteljesebb politikai korrektséget és több safe space-t követelő diákok elvárásrendszeréből. Nem jelenti viszont, hogy ő valamiféle nyomásra betiltott volna bármit is.

John Cleland 1748-as regénye Wikipédia

Hawley most azt írta, nem távolíthatta el a könyvet a kurzusirodalomból, hiszen eddig sem volt része annak. Ettől függetlenül a szexualitás reprezentációit vizsgáló szemináriumon olyanokat tanulmányoznak, mint Rochester erotikus költeményei vagy Aphra Behn művei. – Ahogy a Radio 4 műsorában is elmondtam, nem a pornográfia az egyetlen eszköz arra, hogy a szexről beszélni tudjunk – közölte a professzor.

Az oktató elismerte viszont: általánosságban bosszantotta a diákoknak a trigger warningokra (figyelmeztetés a durvább témára) vonatkozó követelése. Ez többnyire olyan szövegekre vonatkozott, amikben nőkkel szembeni erőszakról lehet olvasni. – Ezek a kérések azt sugallják, hogy az írások, valamint az azokat oktató tanárok reklámozzák az erőszakot azzal, hogy megjelenítik – vélte Hawley, aki viszont épphogy nem ért egyet ezzel az állítással. Viszont ettől még hiba lenne szerinte, ha minden diákot bekategorizálnánk, mint akik nem akarnak tudomást venni bizonyos nézetekről. Nem beszélhetünk egységesen hópehelynemzedékről (snowflake generation) Hawley szerint, és úgy látja, egyes diákok azt a kérdést igyekeznek felvetni: ki az, akinek joga van meghatározni egy agendát, képviselni egy adott témát. Ebből a szempontból tehát szerinte a szólásszabadságról vallott nézetek képezik a vita tárgyát. – A Fanny Hill oktatásának problémája nem a szex, hanem a hatalom kérdését illeti – közölte az oktató, akinek tehát valóban kétségei vannak azt illetően, kell-e egyetemen tanítani az adott könyvet. Amit viszont feltehetőleg a most felháborodók nagy része vele szemben nem olvasott, és így a mérlegelés szempontjait sem ismeri.