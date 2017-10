Nem tudta kikozmetikázni rasszista reklámját a Dove

A Dove reklámja szombat délután jelent meg. A képeken egy színes bőrű nő levesz egy barna pólót magáról a fürdőszobában, mellette a cég testápolója látható. Alatta egy világos póló bukkan elő, ám maga a nő is világos bőrű lett. A balul sikerült ötletét a kozmetikai cég törölte, és el is ismerte a hibáját – írja a The Washington Post –, ám a nyomai megmaradtak az interneten, így már nem tudja lemosni magáról a rasszizmus gyanúját, a botrány is elkerülhetetlennek látszik. A kommentelők és az amerikai lap a Dove jól láthatóan sértő ötletén gondolkodik, ám nem értik, milyen meggondolásból készítették a reklámot, hogyan gondolták, hogy ezzel vásárlókat nyernek maguknak. Erre egyelőre a cég sem reagált.

