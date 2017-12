Német neonácival rendez konferenciát a magyar külügy

A Fidesz Németországban továbbra is szereti önmagát jobbközép pártként megjeleníteni. Az ottani pártok közül elsősorban a bajor keresztényszociálisok (CSU), de a kereszténydemokraták (CDU) egyes körei is kitartanak Orbán Viktor mellett. A magyar miniszterelnök január elején a CSU évindító kétnapos frakcióülésének lesz a díszvendége Sebastian Kurz osztrák kancellár mellett.

A CSU azzal érvel Orbán Viktor mellett, hogy ha nem ő vezeti Magyarországot, akkor a „szélsőjobboldali” Jobbik jön. A Vona Gáborék néppártosodását a német nyelvű konzervatív sajtó egy része is megpróbálja elhallgatni. A Fidesz jobbközép imidzsét a berlini neokonzervatív Die Welt napilap, illetve a zürichi szélsőjobboldali Weltwoche hetilap – és annak budapesti tudósítója, Boris Kálnoky – tartja sikeresen fenn.

Miközben a Fidesz tehát kifele őrzi a szalonképesség látszatát, idehaza már kivillantja foga fehérjét. Jövő január végén a budai Várkert Bazárban kerül sor egy angol nyelvű konferenciára, amit a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány szervez, és hivatalosan a Külgazdasági és Külügyminisztérium finanszíroz Európa jövőjéről.

Magyar részről többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő és Csányi Sándor OTP-vezér vesz részt. A magyar sajtó egyes köreiben is felzúdulást keltett egy külföldi résztvevő személye: Milo Yiannopoulos görög származású brit homoszexuális, cionista, nőellenes blogger a Donald Trump szellemi hátterét adó alternatív jobboldal, az úgynevezett „alt-right” ikonikus figurája. Yiannopoulos pedofilpárti megnyilvánulása miatt amúgy az „alt-right” bizonyos fórumain is nem kívánatos személynek számít.

A január végi budapesti konferencia igazi botrányköve azonban nem ő, hanem egy német felszólaló: Götz Kubitschek, a német neonáci szcéna egyik legismertebb figurája. A férfi egy szászország–anhalti kis tanyán él a feleségével és családjával. A szkinhedekkel ellentétben Kubitschek inkább az intellektuális harcban hisz. Intézeteket, kiadókat, folyóiratokat működtet a házában, ahol szélsőjobboldali, iszlámellenes, rasszista nézeteket terjeszt. Az idei frankfurti könyvvásáron Kubitschek botrányt csinált: szkinhedeket, focihuligánokat hívott meg a könyvvásár területére.

A neonáci Nemzeti Demokrata Párttal (NPD) Kubitschek, aki önmagát inkább fasisztaként írja le, hivatalosan távolságtartó, azonban az NPD számos politikusával ápol jó kapcsolatot. Amióta létrejött az Alternatíva Németországnak (AfD) párt, Kubitschek megpróbálja az embereivel a párton belüli befolyását növelni. Nem tagja a bevándorlásellenes pártnak, de az AfD-n belüli nemzeti szocialista politikusok informális köre, az úgynevezett Szárny főideológusának számít. Björn Höcke, a párt thüringiai elnöke, aki januárban a berlini holokauszt-emlékmű ellen tartott beszédet, Kubitschek követőjének számít.

Az AfD két korábbi vezetője is, Bernd Lucke és Frauke Petry is veszélyesnek tartotta Kubitschek nézeteit és párton belüli jelenlétét. Lucke, az AfD alapítója személyesen akadályozta meg, hogy Kubitschek az AfD tagja lehessen. Úgy látszik, hogy aki még az AfD-nek is túl szélsőséges, Szijjártó Péter minisztériumának elfogadható partner.

