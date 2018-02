Németország kezdi unni a várakozást a régi-új kormányra

Nem sietik el a koalíciós tárgyalásokat Németországban: az uniópártoknak (CDU/CSU) és a szociáldemokratáknak (SPD) az önkéntesen vállalt vasárnapi határidőt sem sikerült tartaniuk. Sőt, a hét végén már arról pletykáltak, hogy könnyen lehet, hogy még jó néhány napot csúszni fog a végső alku. Mindezt úgy, hogy elméletileg a legégetőbb kérdésben, a menekültügyben már sikerült kompromisszumra jutni, és már „csak” az egészségüggyel kapcsolatban van komolyabb vita a felek között.

Persze az is lehet, hogy az SPD csak így akar időt nyerni. Ahhoz ugyanis, hogy létrejöjjön az újabb nagykoalíció – amit korábban a szocdemek vezetője, Martin Schulz még határozottan elutasított –, a 443 ezres párttagságnak is így kell döntenie. Márpedig a siker korántsem garantált. Az alakulaton belül is rengetegen vannak azok, akik szerint politikai öngyilkosság lenne ugyanott folytatni, ahol abbahagyták és ami történelmi vereséget eredményezett a szeptemberi választásokon. Érthető tehát, ha az SPD szeretne minél jobb alkut vinni a pártszavazás elé.

Vezércikk Techet Péter Német állóvíz Az SPD-nek vállalnia kellett volna most az új választásokat is akár, ahogy Merkeléknek se lett volna szabad a kisebbségi kormány lehetőségét azonnal elvetniük.

Csakhogy közben a németek kezdik elveszíteni türelmüket, amiért négy hónapja nincs kormánya az országnak. Az indulatok legújabb gyújtópontja a kelet-németországi Cottbus városa, ahol rövid időn belül a második bevándorlásellenes tiltakozást szervezték a hét végén. A békés megmozduláson – melyen a néhány szélsőséges figura mellett megfértek a nyugdíjasok és fiatalok is – elsősorban Angela Merkel távozását, az iszlám térnyerésének megállítását követelték néhány ezren, miközben mások ellentüntetést szerveztek. A demonstráció közvetlen kiváltó oka, hogy a városban múlt hónapban két szír tizenéves menekült késsel megsebesített egy 16 éves német fiút. Előtte három, 17 éven aluli szír ugyancsak késsel fenyegetett egy német párt egy pláza előtt. Nem sokkal korábban Cottbus azzal került be a hírekbe, hogy egy 18 éves nő került összetűzésbe egy szíriaival egy bulin, ugyanazon a napon öt német támadt rá két „idegen kinézetű” férfira.

Az egyértelműen növekvő feszültség hatására a város vezetése múlt héten be is jelentette, hogy felfüggesztik a menekültek befogadását, azóta példájukat már más városok is követték. A nagyjából 100 ezer lakosú Cottbusban az utóbbi két évben 4,5-ről 8,5 százalékra emelkedett a menekültek aránya. Hogy ennek sokan nem örülnek, azt már a szeptemberi választásokon az urnák előtt is kifejezték az emberek: a városban 24 százalékot szerzett a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak.

