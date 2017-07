Németországból lassan elfogynak a katolikus hívek

A bajor Regensburg középkori óvárosáról, gótikus dómjáról és világhíres gyerekkórusáról, a Domspatzenről (a dóm verebei) ismert. A máig erősen katolikus város közvéleményét ezért rázta meg a héten nyilvánosságra hozott jelentés, amely a gyerekkórus bentlakásos iskolájának elmúlt ötven évét tekintette át. Kiderült: 1992-ig több mint hétszáz esetben bizonyítható, hogy a kisgyerekeket pap tanáraik brutálisan verték, szexuálisan molesztálták.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

1964–1994 között a regensburgi intézmény kórusát XVI. Benedek korábbi pápa testvére, Georg Ratzinger irányította. Roland Büchner, az iskola későbbi igazgatója kemény szavakkal vádolta meg Ratzingert a balliberális Die Zeit hetilapban. Szerinte a pápa testvére „fanatikus ember, akit némelyek csodáltak, mások meg a veréseitől tartottak”. A 91 éves katolikus pap dühösen reagált a vádakra. A bajor közszolgálati rádió (BR) adásában értelmetlenségnek nevezte az egész leleplezést.

Szintén belekeveredett a botrányba a korábbi pápa egyik legszorosabb szövetségese, Gerhard Ludwig Müller egykori regensburgi püspök.

Ő ugyan püspökként elkezdte föltárni az erőszakos ügyeket, de mindig azt hangsúlyozta, csak pár tucat egyedi esetről lehet szó. Eleve azon a véleményen volt, hogy ha bármi is kiderül, azt nem szabad nyilvánosságra hozni. Müller a német katolikus egyház konzervatív ökleként ismert. Egyik utolsó döntéseként XVI. Benedek pápa 2012-ben a vatikáni Hittani Kongregáció élére nevezte ki a nagytudású teológust. Ezzel ő lett a katolikus tanok őre. Müller kardinális többször is dehonesztálóan beszélt a jelenlegi pápáról, például tavaly a Kölner Stadt-Anzeiger kölni helyi napilapban kétségbe vonta teológiai tudását. Müllerből idénre lett elege Ferenc pápának; sokak meglepetésére leváltotta. A német katolikus egyházon belül egy haláleset miatt is tovább gyengült a konzervatív tábor. Július elején hunyt el Joachim Meisner egykori kölni érsek, XVI. Benedek egyik leghűbb szövetségese. A volt pápa a temetésre olyan köszöntőt küldött, amit sokan a jelenlegi egyházfő kritikájaként értékeltek.

Egyébként a molesztálási ügy már tavaly januárban kipattant. Ulrich Weber, az egyházmegye által fölkért ügyvéd akkor még csak 231 esetet jelentett, amikben kiskorúakat tanárok vagy papok molesztáltak vagy bántalmaztak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A München közelében lévő kirchseeon-i templomot német zászlóval vonták be míg favédőszerrel kezelik az épületben elszaporodó szúk miatt Fotó: Sven Hoppe / AFP

A német katolikus egyházban egyértelműen a liberális püspökök uralják az irányvonalat, s próbálják megállítani a hívek fogyását. Évente több százezer ember lép ki az egyházból. Sokan persze egyszerűen nem akarnak egyházi adót fizetni. Mindazonáltal csak 2015-ben 182 ezer ember hagyta ott a katolikus egyházat.

Mára Németország legnagyobb része egyetlen egyháznak sem tagja: ők teszik ki a lakosság 36 százalékát.

Katolikusnak a németek 29, evangélikusnak 27, muzulmánnak pedig 4 százaléka vallja magát. A hívek elpártolása mellett az óriási paphiány is gondot jelent. Július közepén tette közzé az egyik legrégebbi püspökség, a trieri az új plébániai beosztását, ami mindenkit sokként ért: az eddigi 887 plébánia helyett összesen 37 maradna meg.

Ratzinger környezete, így Müller vagy az elhunyt Meisner kardinális azt állította, hogy a katolikus egyháznak nincs más választása, mint egy radikális kisebbségi pozícióba visszahúzódni. A müncheni érsek, Reinhard Marx körüli liberális püspökök szerint viszont az a megoldás, ha az egyház a tanításait a társadalmi változásoknak megfelelően hígítja föl. A regensburgihoz hasonló botrányok azonban nem csak a konzervatív tábornak, de az egész egyháznak ártanak.

Mindazonáltal túlzás, amikor a pedofíliát némelyek csupán katolikus problémaként állítják be. Hasonló esetek a balliberális, protestáns nagypolgárság kedvenc bentlakásos reformiskolájában, az Odenwaldschulében is történtek.

A német ’68-as mozgalomban is sötét fejezet a pedofília: a Zöldek például egészen 1992-ig nyíltan szorgalmazták a legalizálását;

a ’68-as értelmiség vezető napilapjában, a Die Tageszeitungban (Taz) még a 90-es évek elején is jelentek meg pedofíliát éltető cikkek. És nem csak szavakról van szó. Az alakuló Zöldek vagy a Taz szerkesztőségének történetéből hasonló esetek kerülnek elő az utóbbi években, mint most a regensburgi katolikus iskolából.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.21.