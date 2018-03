Nemzetközi Büntetőbíróság: aggályos, hogy a Fülöp-szigetek felmondta tagságát

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) részes államai közgyűlésének elnöke aggodalmát fejezte ki pénteken amiatt, hogy a Fülöp-szigetek felmondja tagságát a nemzetközi testületben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ENSZ Hágában székelő legfőbb bírói szerve közgyűlésének elnöke, O-gon Kwon nyilatkozatában sajnálatos lépésnek nevezte, hogy Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök bejelentette: országa a korábbi tervvel ellentétben nem fogja ratifikálni a testület római statútumát. Szerinte ez negatív hatással lesz azokra a közös erőfeszítésekre, amelyeknek célja, hogy a bűncselekményt elkövetők nem maradjanak büntetlenek. A büntetőbíróságnak szüksége van a nemzetközi közösség erős támogatására hatékonyságának biztosítása érdekében – húzta alá. Emlékeztetett arra, hogy a Fülöp-szigetek 2011-es csatlakozása óta mindig aktívan részt vett a törvényszék közgyűléseinek tanácskozásaiban.

Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök szerdán jelentette be, hogy felmondja országa tagságát az ICC-ben, azonnali hatállyal visszavonni készül a testület statútumának ratifikálását, mégpedig azzal az indokkal, hogy ENSZ-illetékesek szerinte alaptalanul támadták őt, s hogy a törvényszék szerinte megsérti a méltányos jogi folyamatokat.

Az ICC februárban indított előzetes vizsgálatot, hogy megállapítsa, történtek-e emberiesség elleni bűncselekmények Dutertének a drogbárók ellen indított véres háborúja során, és az ICC-nek eljárást kell-e indítania az ügyben. Az ICC tavaly tett feljelentést egy Fülöp-szigeteki jogásszal közösen.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Alan Peter Cayetano Fülöp-szigeteki külügyminiszter éppen pénteken jelentette be, hogy Manila döntését hivatalosan is bejelentették az ENSZ New York-i székhelyén. „Döntésünk elvi kiállás azokkal szemben, akik átpolitizálják és fegyverként használják az emberi jogokat” – jelentette ki Cayetano.

A Nemzetközi Büntetőbíróságot 2002-ben hozták létre. Ez a világ első állandó törvényszéke, amely a háborús és emberiesség elleni bűnöket vizsgálja, ha az adott ország erre nem képes vagy nem hajlandó. A világ első állandó háborús törvényszéke csak a 2002. július 1. után elkövetett bűncselekmények ügyében ítélkezhet, joghatósága a római alapokmányt ratifikáló több mint száz országra terjed ki. A Részes Államok Közgyűlése a Nemzetközi Büntetőbíróság irányítási felügyelete és jogalkotója. Olyan államok képviselőiből áll, amelyek megerősítették és csatlakoztak a római statútumhoz.

Az Európai Unió (EU) külügyi szolgálata (EEAS) pénteki közleményében sajnálatát fejezte ki, hogy Manila kezdeményezi a bíróság statútumának visszavonását.

„Mindannyiunk közös érdeke a jogállamiság megerősítése és a Nemzetközi Büntetőbírósággal folytatott együttműködés” – húzták alá.

Az EU és tagállamai továbbra is támogatják a Nemzetközi Büntetőbíróságot, és elkötelezettek a bíróság joghatósága alá tartozó súlyos bűncselekmények megelőzésére irányuló teljes együttműködés iránt. Ha a Római Statútum keretében aggodalmak merülnek fel, az unió továbbra is kész a konstruktív vitára – tették hozzá.