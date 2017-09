Népirtás Mianmarban: tagad a Nobel-békedíjas miniszterelnök

A tinédzsereket és a felnőtteket lelőtték, a kisgyerekeket egyszerűen a folyóba dobták – így emlékezett vissza a mészárlásra Zahir Ahmed, aki csak a szerencsének köszönheti, hogy megmenekült. Családja nem volt ilyen szerencsés: minden rokonát lemészárolták a katonák. Hónapok óta támadja a mianmari hadsereg a délkelet-ázsiai ország Rakhine nevű államában élő muszlim rohingya kisebbség falvait, de augusztus 25-én pár rohingya milíciákhoz köthető támadás után erősödött fel a hadsereg tevékenysége. A Guardian által most közölt riportban az egy héttel ezelőtti, Tula Toli falu elleni támadás Bangladesbe menekülő túlélői számoltak be az eseményekről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A falut három oldalról sebes folyású folyó veszi körbe, így a katonáknak nem volt nehéz dolguk, mikor augusztus 30-án kilencvenen körbezárták a falut. A lakosságot először egy homokos szakaszra vezényelték, ahol az egyik tiszt arról beszélt: nem igaz, hogy embereket ölnek – majd rögtön figyelmeztette az állampolgári jogokkal egyébként nem rendelkező rohingya lakosokat, hogy ne álljanak ellen, mert akkor viszont lőni fognak. Ezután elkezdték módszeresen kifosztani a falut a katonákhoz csatlakozó radikális buddhista szerzetesekkel. Ezek után felgyújtották a házakat, és elkezdték leölni a falu lakóit.

Rohingya menekült holttestét viszik át a Naf folyón 2017. szeptember 6-án Fotó: K M ASAD / AFP

A harmincéves Petam Ali beszámolója szerint a falut ért támadás előtt egy nappal a szomszéd faluból menekültek úsztak át a folyón, tízen meghaltak közben. A katonák másnap éjjel érkeztek meg Tula Toliba. Az ő háza volt az első, amit felgyújtottak. A hatvanöt éves Kabir Ahmed két fiával a folyóba ugrott az érkező katonák elől. Nyolc családtagja halt meg a faluban. Minden túlélő beszámolt arról, hogy a katonák szisztematikusan végezték ki a felnőtteket, az egészen kis gyerekeket pedig a folyóba hajították.

A Nobel-békedíjas vezető nem ismeri el a népirtást

A kormány mindent megtesz, hogy mindenkit megvédjen Rakhine államban – nyilatkozta az országot tulajdonképpeni miniszterelnökként vezető államtanácsos, a korábban Nobel-békedíjat elnyerő és nyugaton nagyra tartott demokráciapárti aktivista, Ang Szán Szu Csí a Reuters szerint. Szu Csí nem említette konkrétan a rohingyákat, de riporteri kérdésre válaszolva elmondta, hogy nemcsak a mianmari állampolgárokat, hanem mindenkit kötelesek megvédeni, akik az országban tartózkodnak.

A Szu Csí vezette mianmari kormány mindeközben a sajtó elől teljesen lezárta Rakhine államot, pár nappal ezelőtt pedig az ENSZ különböző segélyszervezeteit is kitiltotta a környékről, azzal vádolva a civileket, hogy terroristákat támogatnak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Szu Csí még kedden a népirtásról szóló beszámolókat a terroristák félrevezető propagandájaként állította be, miközben már a műholdképeken is látszanak a hadsereg által felégetett falvak. A hivatalos álláspont szerint terroristák ellen lép fel a hadsereg a régióban, és a falvakat is éppenséggel ezek a terroristák gyújtják fel.

Mianmarban az 1982-es állampolgársági törvény nyomán nem számítanak állampolgárnak a muszlim vallású rohingyák. Az idei évben eddig 164 ezer rohingya menekült a szomszédos Bangladesbe.