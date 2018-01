New Yorkban és Chicagóban is csökkent tavaly a gyilkosságok száma

New York bűnügyi statisztikáinak javulását dicsérte beiktatási beszédében a város demokrata párti polgármestere, Bill de Blasio, aki hétfőn kezdte meg második polgármesteri ciklusát. Beiktatási ünnepségét a polgármesteri hivatal előtti parkban, fagyos hidegben tartották, a ceremóniát a brooklyni születésű vermonti szenátor, Bernie Sanders vezette. Beszédében az újraválasztott polgármester hangsúlyozta, a városban az 50-es évek óta tavaly volt a legalacsonyabb a gyilkosságok száma. A rendőrség még nem végleges adatai szerint 2017-ben 290 gyilkosságot követtek el New Yorkban; ez az előző évihez képest 14 százalékos csökkenést jelent. „Sikerült a rendőrséget és a város közösségét úgy összehozni, mint korábban soha” – fogalmazott De Blasio. Hozzátette, elkötelezték magukat „az igazi szomszédsági politika mellett, és ez működik is”.

A demokrata párti politikus hitet tett amellett, hogy a város vezetőségének nemcsak a város elitjét és a Wall Street óriásait kell szolgálnia, hanem valamennyi dolgozó polgárát. „Mindannyiunk felelőssége, hogy New York továbbra is nemzetünk és világunk világítótornya maradjon” – nyomatékolta. Bill de Blasiót novemberben fölényes többséggel választották újra New York lakói. Sanders szenátor a beiktatási ünnepségen annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „De Blasio vezetésével New York más irányt szabott, mint amit Washingtonban látunk”. A független szenátor szerint New Yorkban „nem a milliárdosokra, hanem a dolgozó emberekre figyelnek”.

Chicagóban is csökkent tavaly az emberölések száma, 16 százalékkal – derül ki a város rendőrsége által hétfőn kiadott jelentésből. A rendőrségi statisztikák szerint míg 2016-ban 771 gyilkosságot követtek el az Egyesült Államok közép-nyugati metropoliszában, addig 2017-re ez a szám 650-re apadt. Hasonlóképpen csökkent a lövöldözések száma: 3550-ről 2785-re. Kisebb arányban, mindössze 2 százalékkal esett vissza viszont a nem fegyveres bűncselekmények – például rablások, tolvajlások, verekedések – mennyisége.

Az adatok nyilvánosságra hozatala után az AP amerikai hírügynökség megjegyezte: bár az elért eredmény nem lebecsülendő, New Yorkhoz és Los Angeleshez képest Chicago még mindig rendkívül veszélyes város. Chicagóban – amely az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városa – több emberölést követnek el, mint New Yorkban és Los Angelesben együttvéve. Az AP idézte Marshall Hatch tiszteletest, akinek temploma Chicago egyik legveszélyesebb negyedében, a West Side-on van. „Az, hogy Chicagóban egyetlen évben 600 ember hal meg, pokolian nagy arány” – jelentette ki a tiszteletes. A rendőrség most nyilvánosságra hozott adatai szerint tavaly 22 százalékkal csökkent a fegyverrel elkövetett bűncselekmények száma, miközben 27 százalékkal több fegyveres bűnelkövetőt tartóztattak le, mint egy évvel korábban, és több mint 8600 illegálisan tartott fegyvert koboztak el.

„Én büszke vagyok rendőreinkre, akiknek tavaly sikerült csökkenteniük a fegyveres erőszakot a városban” – szögezte le közleményében Eddie Johnson, a chicagói rendőrség főfelügyelője. A rendőrség szerint az eredmények a testület növelt létszámának, az új módszereknek és eszközöknek, valamint az okosabb rendőrségi stratégiának köszönhetők. Kiváltképpen eredményesnek bizonyult például a városban a 22 rendőrőrs közül hatnál kialakított, úgynevezett stratégiai döntéseket támogató központ: ezeket olyan különleges hangérzékelő berendezésekkel szerelték föl, amelyek rögtön azonosítják a fegyverropogás hangjait és irányát is, és riadóztatják a rendőröket a számítógépeiken vagy az okostelefonjaikon. Az első ilyen központot, illetve berendezést Englewoodban, Chicago egyik szintén nagyon veszélyesként számon tartott déli negyedében kezdték működtetni. Englewoodban 2017 decemberében 48 gyilkosságot követtek el, míg az előző év decemberében 86 volt az emberölések száma.

Közleményében Johnson főfelügyelő kitért arra is, hogy a 2018-as esztendő egyik fő feladata a gengszterbandák elleni küzdelem lesz. Tervezik a rendőrség létszámának további növelését. 2017-ben több mint 1100 fővel emelkedett az állomány létszáma, és idén további csaknem 2000 új rendőrt vennének föl. Tervek szerint a jelenlegi 12 575 rendőr helyett 2018-ban már 14 400 egyenruhás teljesít majd szolgálatot. A rendőri szakszervezet vezetője, Kevin Graham szerint a járőrszolgálatot teljesítők létszámának növelése hozzájárul majd a bűncselekmények megelőzéséhez, illetve annak földerítéséhez, hol, melyik negyedben várhatók konfliktusok.