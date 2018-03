Nincsen hatékony nemzetközi szankció Észak-Korea ellen

A szankciók megkerülésével Észak-Korea hosszú évek óta bolondot csinál gyakorlatilag az egész világ biztonságát védeni hivatott nemzetközi rendszerből, az Egyesült Nemzetek Szervezetéből, azon belül is az Egyesült Államokból. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyik diplomatája szivárogtatta ki kedden, hogy Észak-Korea a nemzetközi szigor és az ellene hozott súlyos szankciók ellenére vegyi fegyver gyártásához nélkülözhetetlen alkatrészeket adott el a szíriai Aszad-rezsimnek, sőt nem sokkal a szállítás után még szakértőket is küldött.

Érdekes összefüggés, hogy a vádakat épp akkor hozták nyilvánosságra, amikor Kelet-Gúta miatt a szíriai kormányerők ismét a nemzetközi bírálatok kereszttüzébe kerültek, az észak-koreai rezsim pedig látványosan közeledni kezdett déli szomszédjához, megkerülve annak legnagyobb pártfogóját, az Egyesült Államokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ki is jelentette szerdán az ENSZ genfi leszerelési konferenciáján, hogy Szíria felszámolta és nemzetközi ellenőrzés alá helyezte vegyifegyver-készletét, ezért abszurd a vád Bassár el-Aszad kormánya ellen, hogy még mindig használja azokat.

Bár köztudomású, hogy a phenjani kormány régóta üzletel tömegpusztító fegyverekhez szükséges technológiával vagy alkatrészekkel jórészt hozzá hasonlóan a nemzetközi politika szégyenpadjára ültetett államokkal – ilyen volt például a Moammer Kadhafi-féle Líbia –, mégis meglepő, hogy a legszigorúbb szankciókat is meg tudja kerülni. A Kim Dzsongun-rezsim jelenleg bajosan tud hozzájutni külföldi technológiához, a hidegháborús érában felhalmozott, a szovjetektől származó tudás a fegyverek terén, illetve annak későbbi, saját továbbfejlesztése ugyanakkor kellően versenyképesnek látszik néhány kevésbé fejlett államnak. Az Észak-Koreával kereskedő országok sok esetben egyáltalán nem foglalkoznak az ENSZ szankcióival, hiszen amíg a szervezet nem tudja kikényszeríteni a betartásukat, a gazdaságilag nem túl fejlett államok jól járnak az olcsó fegyverekkel. Észak-Korea pedig a trükközésekkel a szorongató büntetések ellenére nemcsak gazdaságilag tudott a víz fölött maradni, de lassan ütőképes atomfegyvert is létre tud hozni.

Az ország persze nem csak tömegpusztító fegyverekhez használatos technológiával kereskedik, igény esetén – bár az ENSZ 2009-ben szintén megtiltotta – szívesen szállít hagyományos hadianyagot is. Egy tavaly őszi jelentés egy sor efféle üzletet feltárt, fő vásárlóként Szíriát, Iránt, Kubát vagy éppen a Kongói Demokratikus Köztársaságot, Etiópiát és Namíbiát nevezve meg. 2009-ben Thaiföldön például 18 millió dollár értékben foglaltak le egy szállítógépről észak-koreai fegyvereket. Az üzlet állítólag visszafelé is működik, szűk öt évvel ezelőtt például igencsak meglepődhettek azok, akik egy Kubából Észak-Koreába tartó hajó rakományát ellenőrizték: a 200 ezer csomag cukor alól nemcsak légelhárító rakéták kerültek elő, hanem két MiG–21-es vadászgép is.

A Kim család igen találékony: a kilencvenes években Kim Dzsongun, valamint apja, Kim Dzsongil is brazil útlevéllel utazgathatott külföldre. Akkoriban a Brazíliához köthető utazási dokumentum az egyik legkeresettebb volt a feketepiacon, hiszen az ország sokszínűsége miatt nem keltett gyanút, akár fehér, akár fekete, akár mulatt vagy akár éppen ázsiai etnikumú utazó használta.

