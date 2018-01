Nyugdíjasállás – új nagykövet Budapesten?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter washingtoni látogatása után, kormányzati forrásokra hivatkozva arról írt a kormánypárti Magyar Idők csütörtökön, hogy David Cornstein lehet az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Szükség lenne új misszióvezetőre, hiszen lassan egy éve, hogy a korábban az Obama-kampányt támogató Colleen Bell televíziós producert visszahívta a posztról az akkor frissen beiktatott Donald Trump amerikai elnök. Azóta David Kostelancik ügyvivő vezeti a követséget, és a viszony nem javult a felek között, miután a diplomata tavaly ősszel kemény kritikát fogalmazott meg a magyarországi sajtószabadsággal kapcsolatban.

A Magyar Idők információját nem erősítette meg lapunknak az amerikai követség, mint írták, a Fehér Ház egyelőre nem nevezett ki senkit a budapesti nagykövetség élére. Ugyancsak az elnöki hivatalhoz irányított bennünket az amerikai külügyminisztérium is, a Fehér Házból azonban nem reagáltak megkeresésünkre. Többek között arra voltunk kíváncsiak, mi alapján választhatták ki Cornsteint, illetve mikorra várható az érkezése. Kinevezését követően kongresszusi meghallgatáson kell átesnie minden nagykövetjelöltnek, majd szavaznak is róla, így feltehetően csak a magyarországi választás után érkezhet a következő misszióvezető.

– David Cornstein zsidó üzletember, tudtommal semmi köze Magyarországhoz – válaszolta egy amerikai magyar informátorunk arra a kérdésre, mit érdemes tudni a Magyar Idők által megnevezett potenciális nagykövetről. Igaz, a hetvenkilenc éves férfi egy portréinterjúban arról beszélt néhány éve, hogy apai ágon orosz, anyai ágon pedig magyar felmenői vannak, de a sajtóban korábban megjelent információkat átböngészve kiderül, mindeddig vajmi kevés köze volt a magyarokhoz. A LittleSis nevű – amerikai kormányzat és üzleti élet közötti összefonódásokat bemutató – adatbázis alapján elmondható, hogy Cornstein a 2012-es kampány során 2500 dollárral támogatta meg Connie Macket. A floridai politikus elveszítette a választást, kikerült a washingtoni képviselőházból 2013 elején, majd nem sokkal később a magyar kormány amerikai lobbistájának állt – azóta az Index információi szerint kevés munkát végzett, így a kormány megválhat tőle. Elképzelhető, hogy Macknek is lehet köze ahhoz, hogy Cornstein neve szóba került mint potenciális budapesti nagykövet.

Cornstein korábban New York állam republikánus kormányzóját, a magyar lobbicsoport által budapesti nagykövetnek ajánlott George Patakit is támogatta (úgy tudjuk, a lobbiszervezet Pataki lányát, az író Allison Patakit is megkörnyékezte, de a nő elfoglaltságra hivatkozva elutasította a felkérést). Egy Don King bokszpromóterről szóló könyvben azt írják, hogy Cornstein fia is azért lett tagja egy bizottságnak, mert apja kétszázezer dollárral támogatott több republikánust, köztük Patakit is a kilencvenes években. Trump szimpátiájára amiatt tarthat számot, mert anyagilag is támogatta a Hillary Clinton ellenében létrehozott Stop Her Now nevű szervezetet. A tehetős egykori ékszerkereskedő politikai érdekei mentén demokratákat is kész volt támogatni. 2012 volt az utolsó adományozó éve, konkrét politikai szerepvállalása pedig kimerült abban, hogy 2002-ben New York állam számvevője szeretett volna lenni. Az akkori kampányban – szólnak erről a sajtóinformációk – az Orbán-kormány közelmúltban elhunyt kampánytanácsadója, Arthur Finkelstein is segítette, ám a republikánusok végül nem Cornstein mögé álltak.

A férfit mérsékelt republikánusnak tartják – magáról is ekképpen nyilatkozott –, ám amerikai forrásból úgy értesültünk, vannak filoszemita gondolatai, amelyek akár találkozhatnának is az Orbán-kormány elképzeléseivel. Amennyiben így lesz, az némiképp magyarázhatja, hogy egy hetvenkilenc éves üzletember, aki korábban politikai szerepet nem vállalt, miért költözne nagykövetként évekre egy olyan országba, amelynek sok konfliktusa akadt az Egyesült Államokkal.

Cikkünk korábbi változatában a Bloomberg nyomán 78 évesként tüntettük fel Cornsteint, a valóság ezzel szemben az, hogy 1938. augusztus 17-én született, azaz 79 éves.