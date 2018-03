O. J. Simpson tévéműsorban magyarázta el, hogyan „ölte volna meg” a feleségét

Az egykori amerikai futballista és színész, O. J. Simpson 12 évvel ezelőtt vallott volt felesége és annak barátja meggyilkolásáról a Fox csatornának egy egészen érdekes interjúban „Ha én tettem volna” címmel, amelyet egy napja hoztak nyilvánosságra. A 2006-os interjút – amelynek tartalmáról is egy könyv is készült – Judith Regan készítette, akit a műsor elkészítése után el is bocsátottak az állásából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Most vasárnap azonban „O. J. Simpson: The lost confession?” (Az elveszett vallomás) címmel mindenki megnézhette az exsportoló hátborzongató „hipotetikus” vallomását amelyben egy eldurvult vitáról mesél volt feleségével Nicole Brownnal. Simpson állítása szerint csak az üvöltözésre emlékszik és arra, hogy a nő barátja, Roy Goldman késsel és „karatemozdulatokkal” jött felé, ezután „elsötétült a kép”. A kiesés után vérbe fagyott holttestek látványára „ébredt”. A sztoriban egyébként még egy rejtélyes szereplő is felmerült „Charlie”, akivel elmondása szerint együtt érkeztek – sokak úgy vélik Charlie maga Simpson, mivel hármukon kívül senki sem tartózkodott a házban a gyilkosság napján. A furcsa vallomás egyébként több sebből is vérzik, hiszen Simpsonékhoz a házasságuk idején többször kijöttek a rendőrök családon belüli erőszak miatt – O. J. brutálisan bántalmazta Nicole-t a kapcsolatuk alatt.

A per során gyilkossággal gyanúsított Simpsont végül minden vád alól felmentették, az eset pedig a legnagyobb nyilvánosságot kapott büntetőjogi tárgyalásként vonult be az amerikai történelembe. A volt focistát később polgári perben felelősnek találták a gyilkosságért, majd egy teljesen más, rablási ügy miatt ítélték börtönre, a büntetéséből pedig 9 év után helyezték tavaly szabadlábra – írja a Washington Post.