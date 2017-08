Oltástörvény készül Romániában az oltásmegtagadók miatt

A román kormány elfogadta szerdán az oltástörvény áprilisban kidolgozott, a súlyos kanyarójárvány miatt éles társadalmi vitát kiváltó tervezetét – írja az MTI bukaresti tudósítója. Romániában a tavaly kezdődött, az ország egészére kiterjedt, eddig 8500 megbetegedést kiváltó és 32 halálos áldozatot követelő kanyarójárvány miatt merült fel egy külön oltástörvény elfogadása, amely a hasonló válságok kialakulását hivatott megelőzni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A parlamenti elfogadásra váró, a tervek szerint 2018-tól hatályba lépő törvénytervezet szerint a gyerekek bölcsődei, óvodai vagy iskolai beíratásához oltási könyvet kell bemutatni, vagy háziorvosi igazolást arról, ha egy vakcina ellenjavallt. Amennyiben a gyermek nem kapta meg a korának megfelelő kötelező védőoltások mindegyikét, az oktatási intézménynek és az egészségügyi hatóságoknak egy éven belül gondoskodniuk kell arról, hogy a gyerek ellenállóvá váljon az oltásprogramban nevesített betegségekkel szemben.

A szülők (vagy törvényes gyámok) hozzájárulását a gyermek beoltásához alapértelmezettnek tekintik, de azok a szülők, akik ezt ellenzik, írásos nyilatkozattal akadályozhatják meg a törvényben megszabott kötelező vakcinák beadását. A kormány szerdai közleménye ugyan nem tér ki rá, de Florian Bodog egészségügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott: magát az oltásmegtagadást nem büntetnék, de tízezer lejes (665 ezer forintos) bírságot helyeznek kilátásba azoknak az oltásmegtagadó szülőknek, akik nem vesznek részt a számukra szervezett egészségügyi tanácsadásokon. A megyei oltásügyi bizottságoknak legalább háromhavi rendszerességgel kell „tanácsadást” szervezniük az oltásmegtagadó szülők számára, amíg rá nem veszik őket, hogy jobb belátásra térjenek.

A román közegészségügyi hatóságok által ingyenesen biztosított oltásprogram a torokgyíkkal, tetanusszal, szamárköhögéssel, kanyaróval, rózsahimlővel, mumpsszal, és hepatitis B vírussal szembeni immunitás kialakítását célozza. Az oltások beadatását 2014-ben kezdték tömegesen megtagadni Romániában a szülők egyes televíziós személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló alapítványok által indított kampány hatására.

A kanyarójárvány kitörése után kiderült, hogy nincs is elég oltóanyag az országban. Miután a hiányt sikerült pótolni, az utóbbi hónapban csaknem 70 ezer gyerek kapta meg a kanyaró elleni vakcinát, de az oltásmegtagadás aránya még mindig eléri a 12 százalékot - mondta Bodog a szerdai kormányülésen. A miniszter és Mihai Tudose kormányfő korábban a kiskorúak veszélyeztetésével vádolták azokat a szülőket, akik oltásellenességükkel halálos veszélynek teszik ki gyerekeiket, és ezáltal a velük egy közösségben élő csecsemőket. A kanyaróban megbetegedett beoltatlan gyerekek sok esetben alig néhány hónapos csecsemőket is megfertőztek, akik koruk miatt még nem is kaphatták meg a védőoltást, és közülük többen belehaltak a betegségbe.