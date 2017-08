„Önvédelmi” támadások turisták ellen

Nem vagyok biztos abban, hogy feltétlenül „Legyetek üdvözölve!” felirattal kell várnunk a turistákat. Amit azonban nem tehetünk meg, hogy belerúgunk azokba, akik ide jönnek a pénzüket költeni – jelentette ki a minap Mariano Rajoy, Spanyolország miniszterelnöke. Egyre több problémát okoznak ugyanis az országba nyaralni érkező külföldiek elleni atrocitások. Ezek egyik legaggasztóbb példája néhány napja történt. Július végén az Arran (Gyökerestül) nevű szélsőbaloldali, függetlenségpárti szervezet négy tagja késsel fenyegette meg egy városnéző busz sofőrjét és az utasokat, összefirkálták a jármű szélvédőjét, de hiába próbálták kiszúrni a kerekeket, nem boldogultak vele. Ezért nem sokkal az akció után bérkerékpárok kerekein töltötték ki haragjukat, korábban pedig ugyanez a társaság több szállodát is megrongált. Az Arran egyik „szóvivője”, Mar Ampurdanès ráadásul múlt pénteken közölte, hogy bármikor megismételhetik akcióikat, amelyeket a csoport egyébként önvédelmi intézkedésnek titulált. Szerintük ugyanis a tömegével érkező turisták fokozatosan kiszorítják a helyi lakosokat a tengerparthoz közeli, ezért értékes negyedekből, ez ellen pedig kötelességük fellépni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Arran egyik akciója Barcelona belvárosában Fotó: Arran

Az Arran nem az egyetlen csoport, amely így vélekedik. Az Endavant (Előre!) nevű, szintén szélsőbaloldali alakulat is a közösségi hálózatokon tette közzé saját, hasonló akcióiról készült felvételeit. Lépéseiket az érintett barcelonai lakosok egy része megértően fogadja, mert a szeszturizmusnak nyugodtan nevezhető tömeges idegenforgalomnak valóban vannak vadhajtásai. A katalóniai Salou és Lloret de Mar, a Palma de Mallorca-i Magaluf és a valenciai Gandía lakosai is sokat tudnának mesélni a sokszor tizenéves (a skandináviai államokból érkező vagy brit, orosz, német, ír) részegekről és kicsapongásaikról. Éjjel hangoskodnak a bulinegyedekben az italmámoros fiatalok; de ez még hagyján, a helyi híradások szerint egyre több a magamutogató. Noha már valamelyest háttérbe szorult a balconingként ismert divat – ennek lényege, hogy a fiatalok a szállodájuk medencéjébe a szoba erkélyéről próbálnak beugrani, vagy erkélyeken keresztül igyekeznek eljutni egyik szobából a másikba –, továbbra is szed áldozatokat. Mindenesetre egyelőre a turisták felmérések szerint nem érzik fenyegetésnek az ellenük irányuló akciókat, pedig a nemzetközi sajtó pár hete már fölfigyelt a visszatérő incidensekre. Az említett tömegturizmus-ellenes lépések eddig csak Katalóniára, Valencia tartományra és a Baleár-szigetekre korlátozódtak, de az Arran baszkföldi testvérszervezete bejelentette, hogy augusztus 17-én ők is hasonló lépésekre készülnek. Andalúzia és a turisták legfelkapottabb tengerpartja egyelőre kimaradt, de ha így folytatódik, már nem sokáig.

A külföldiek lelkesedését tovább mérsékelheti, hogy a barcelonai El Prat repülőtéren egymást érik a sztrájkok. Ez Spanyolország második legforgalmasabb légikikötője, évente 44 millió utassal. A repülőtéri biztonsági cég szakszervezetei a nyári idényt használták ki, hogy beszüntessék a munkát, több alkalommal is. Jobb munkakörülményeket, több munkatársat szeretnének, legalább a legnagyobb megterhelést jelentő vakációs időszakban. A tárgyalásokon már nem csak az Aena (a spanyolországi repülőterek kezelését irányító vállalat), a biztonságért felelős Eulen cég, a szakszervezetek és az El Prat képviselői vesznek részt: bekapcsolódott a madridi kormány és a barcelonai városvezető, Ada Colau is, de mindhiába.

Utasok várakoznak a barcelonai El Prat repülőtéren 2017. augusztus 4-én, a biztonsági ellenőrzésért felelős dolgozók részleges munkabeszüntetése idején Fotó: Alejandro Garcia / AFP

Hétfőn három tárgyalási forduló sem hozott eredményt, és nagyon úgy tűnik, hogy augusztus 14-én a biztonsági őrök mellett a csomagmegőrzők is sztrájkba lépnek. Ráadásul a párizsi és a brüsszeli terrortámadások fényében új, az EU által javasolt szigorúbb átvilágítást vezettek be az El Praton. A szigorítás a schengeni övezeten kívüli állampolgárok tüzetes átvizsgálását írja elő, így elsősorban a brit és ír állampolgárokon csattan az ostor.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.09.