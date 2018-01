Orbán együtt ebédelt Geert Wildersszel

Magyarországon töltötte a hétvégét Geert Wilders, a jobboldali radikális holland Szabadságpárt (PVV) vezetője. Több helyszínen is bemutatta könyve magyar fordítását – mindenütt kommandósok védték –, hétfőn pedig együtt ebédelt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is. Orbánról korábban többször is elismerően nyilatkozott – ő lett nála 2017 embere –, a Hollandiával kialakuló diplomáciai perpatvar idején pedig Magyarország mellé állt.

Wilders – akinek nyírparasznyai felesége van, és jóban van a falu legismertebb emberével, Bunyós Pityu mulatós-énekessel is – a holland De Telegraafnak elárulta, nagyon örül, hogy találkozhatott Orbánnal. Mint mondta,

közösen harcolnak az iszlamizációval szemben, az európai kultúra fennmaradásáért.

– Orbán azt mondja, Magyarország nem muszlim, hanem keresztény ország, és szeretné, ha ez így is maradna – fejtette ki Wilders, aki szerint példaértékű munkát végez a magyar miniszterelnök. – Elmondtam neki, hogy európaiak milliói értenek vele egyet – közölte a holland lappal. Arról, hogy mit érdemes tudni a holland politikusról, itt írtunk:

Az ebéd során Wilders átnyújtott egyet frissen megjelent könyvéből. Érdekesség, hogy a Halállistán – Az iszlám háborúja a Nyugattal című, 2015-ös kötetének magyar fordítását a Patmos Records adta ki, amely a kormánnyal egyre jobb viszonyt ápoló Hit Gyülekezetéhez kötődik. A gyülekezet vezetőjének, Németh Sándornak a könyvei mellett e vállalkozás adta ki korábban Udo Ulfkotte összeesküvés-elméletektől sem mentes műveit is.

A szintén a Hit Gyülekezetéhez közel álló ATV-n gyakran reklámozzák a Patmos által kiadott köteteket. Legutóbb a Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója, a magyar származású Gorka Sebestyén által írt, A dzsihád legyőzése című könyvről futottak szpotok a csatornán. Ugyancsak a Patmos kötelékébe tartozik a sokak szerint Botka László szocialista miniszterelnök-jelöltségének végét okozó Zoom.hu-tulajdonos Tarjányi Péter is, akinek több könyvét is a Hit Gyülekezete kiadója adta ki.