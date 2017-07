Orbán és Netanjahu szövetsége miatt aggódik az Amnesty International

Mint írták, a két politikus „gyűlöletet szít az egyetemes ember jogok és közös értékek ellen”, megpróbálja aláásni a jogvédő szervezetek és aktivisták szerepét a társadalomban, és megbélyegző kampányt folytat ellenük. Hozzátették: mindkét országban olyan jogszabályokat fogadtak el, és a hírek szerint terveznek elfogadni, amelyek korlátozzák a demokratikus értékekért, az emberi jogokért és a hatalom átláthatóságáért küzdő civil szervezetek munkáját.

A két civil szervezet közös közleményében jelezte: tapasztalatuk szerint Magyarországon és Izraelben is „egyre mérgezőbbé válik a közbeszéd, amelyhez nagyban hozzájárul a jogvédő szervezetek – köztük az Amnesty International – ellen folyó megbélyegző és hamis vádakat megfogalmazó magyar és izraeli kormányzati lejáratókampány”. Mint írták, biztatónak tartják, hogy a civiltörvény miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen.

A közlemény idézi Molly Malekart, az Amnesty International Izrael programigazgatóját, aki arról beszélt, félnek, hogy a két miniszterelnök kedden kezdődő találkozóján „nemcsak az emberi jogokat sértő terveikről, hanem azok megvalósításáról is” szót ejt majd.

Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország igazgatója pedig arról beszélt, felszólítják a két politikust, hogy alapjaiban változtassanak az emberi jogokkal kapcsolatos hozzáállásukon, és térjenek vissza egy olyan politikához, amely tiszteletben tartja és védi mindenki jogait.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ már reagált is az Amnesty International Magyarország és az Amnesty International közleményére. Azt írták, Magyarország, és a hírek szerint Izrael is határozottan fellép Soros György fizetett szervezetei ellen. „Soros által pénzelt szervezet az Amnesty International is. Soros György fizetett aktivistái bevándorlók százezreit akarják behozni Európába, és lépten-nyomon támadják azokat az országokat, akik megvédik határaikat” – fogalmaztak.