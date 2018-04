„Orbán Viktor úgy gondolja, hogy manipulálhatja Vlagyimir Putyint”

A világ vezető lapjai nagy terjedelemben számolnak be a magyarországi választási kampány hajrájáról. Lapszemle.

A The New York Times vezércikke szerint Orbán kifordította a demokráciát, mégis ismét győzelmet arat, így az illiberális demokrácia bajnokaként újabb mandátumot kap, hogy folytassa a támadást a demokratikus intézmények, a bevándorlók, az EU és minden ellen, aminek társadalmi változás íze van.

A kampány meglepően kemény volt, pedig a Fidesz formálta a választási rendszert, és ellenőrzi a média java részét. A siker kétségtelenül megdobogtatja a hazai érdekek elsődlegességét hangoztató populisták szívét.

A párt aktívan sulykolja a magyar áldozatiságot és az etnocentrizmust az iskolákban és a színházakban, ugyanakkor becsmérel minden ellenkező véleményt, ezen belül is főleg a Soros által támogatott, demokrácia párti civileket. A milliárdos egyfajta homokzsák lett a jobboldal és a szélsőjobb számára Közép-Európában.

Orbán védelmezői azt mondják, hogy az emberek nem a populizmusért, hanem a gazdasági eredményekért állnak mellé. A kedvező számok azonban azt nem mutatják, hogy a siker jelentős része az uniós tagságból eredt, miközben a politikus minden lehetséges alkalommal nekiront az EU-nak.

Ugyanakkor lényegesen erősödött a korrupció, az orbáni Magyarország példa lett a tekintélyelvűség számára. A populisták mindenütt abból indulnak ki, hogy a választási győzelem a nép akaratát tükrözi, bármilyen kis arányban is kerekedtek felül, és így felhatalmazást kaptak, hogy lábbal tiporják azt a demokráciát, amely hatalomra emelte őket. Feljogosítva érzik magukat, hogy elhallgattassák a sajtót, elnémítsák az ellenzéket, manipulálják a bíróságokat és becsméreljenek bárkit, aki nem ért egyet velük. A folyamat azt kívánja, hogy állandóan azzal etessék a híveket, amit azok hallani akarnak.

A liberális demokrácia részére az a nagy feladat, hogy ellensúlyozzák a populistákat, de ne vegyék át hozzá azok taktikáját. A választás nyújtotta felhatalmazás hatalmi belépő az autokraták számára, de egyben a bukásuk nyitányát is jelentheti. A tekintélyelvűség gerjeszti a korrupciót és a kliensrendszert, de nem bolondíthatják a végtelenségig támogatóikat azok a vezetők, akik térdig járnak a mocsárban, miközben azt ígérték, hogy lecsapolják azt. Bármennyire is biztosnak látszik Orbán esélye, olyan hevesen kampányolt, ami elárulja, hogy azért némiképp bizonytalan.

Financial Times

A gazdasági lap arról ír, hogy „Orbán Viktor szélsőjobboldali miniszterelnök” összecsapott az Európai Unióval az illiberális demokrácia kiépítésére irányuló törekvése miatt. A miniszterelnököt belföldi ellenfelei azzal vádolták, hogy két kormányciklusa alatt nőtt a korrupció. A felmérések szerinti legvalószínűbb eredmény a mostani miniszterelnöknek parlamenti többsége lesz. A cikk szerint Orbán autoriter módon lecsapott a médiára, így csak kevés független hang maradt.

The Economist

A The Economist cikke – „Az EU tolerál és lehetővé tesz egy autoriter kleptokráciát Magyarországon” címmel jelent meg – Orbán Viktor és a Fidesz Európai Unió elleni kampányával foglalkozott. A cikk szerint Magyarország fél-autoriterré válása egy ismerős történetet követ.

Azonban Michael Ignatieff, a Közép-európai Egyetem nyilatkozó rektora abban látja a magyar eset sajátosságát, hogy ez esetben az EU „összejátszik és engedékeny”. Brüsszel ugyan éveken át aggódott Magyarország miatt, azonban az uniós tisztviselők nem tudtak versenyre kelni a Fidesz okos ügyvédeivel. Egyes kormányoknak pedig nem volt szándékában összetűzni Orbánnal.

További védelmi réteget jelent a magyar miniszterelnök számára uniós pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP), melynek vezetői dicsérik Orbánt a választások közeledtével. Az Európai Bizottságnak pedig nincs ereje arra, hogy fellépjen egy adott tagállamban jelentkező szisztematikus korrupció ellen, mivel az uniós csalásellenes ügynökség (OLAF) által problémásnak talált projektek kivizsgálása a nemzeti szintű ügyészségtől függ.

A cikk szerint csak kevés esély van arra, hogy Orbán nem szerez többséget az április 8-i választáson.

Néhány uniós tagállam vitát akar az uniós büdzséről, hogy az eltévelyedett tagállamokat az uniós alapok elvesztésével fenyegethessék. Azonban egyesek szerint ez csak Orbánnak segítene egy külső ellenséget találni, ami ellen növelheti a támogatottságát. Azonban az alapok elvesztésével való fenyegetés alternatívája az, hogy Orbán folytatja az uniós rendszer „fejését”.

Politico.eu

A Politico.eu cikke Rogán Antal személyével foglalkozott, Orbán Viktor kormányfő média területén dolgozó „bábmesterének” minősítve a politikust.

A cikk szerint a kormánypárti médiagépezetet Rogán működteti, azonban a szavazók belefáradtak abba, hogy ugyanazokat a régi üzeneteket hallgassák. A cikk áttekintette a „bábmester” működési területeit a kormányzati propagandán belül, részletesen kitérve arra, hogy Rogán az elhunyt amerikai kampánytanácsadó, Arthur J. Finkelstein módszereit alkalmazza.

A hírportál cikke továbbá beszámol a Rogán Antal hírnevét befolyásoló ügyekről, köztük az OLAF vizsgálatáról, a helikopteres utazása miatt kirobbant botrányról, valamint a politikus a letelepedési kötvényprogramban játszott szerepéről.

Juhász Péter ellenzéki politikus kijelentette, hogy a Rogán vezetése alatt működő propagandaminisztérium kettős célt szolgál: egyrészt minél több közpénzt akar az Orbán Viktorhoz közeli vállalkozásokhoz eljuttatni, másrészt a kormány hazug gyűlöletkeltését akarja a magyar emberek félelemben tartására használni. Azonban a felmérések szerint a szavazók a kormánynál kisebb mértékben megszállottjai a migrációnak.

Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Műhely munkatársa szerint a kormányzati kampánnyal és kommunikációs folyamattal nincs sok esély azok meggyőzésére, akik nem fideszes szavazók.

BBC

A BBC részletes portrécikket közölt Orbán Viktor kormányfőről. A cikk első része részletesen áttekintette a kormányzati migrációs politika kialakulását a 2015-eseményektől kezdve, kitérve a kormányzati migrációs politikát ért bírálatokra is.

A brit közszolgálati adó cikkének második része a kormányfő gyermekkorát, ifjúságát és politikai pályafutását mutatta be a kilencvenes évek közepéig.

A harmadik rész pedig a Fidesz három ciklusáról szól, részletesen kitérve a Fidesz 2002 és 2010 közötti ellenzéki időszakára is, valamint a Fidesz kiépítésében fontos szerepet játszó személyekre, mint például Simicska Lajosra vagy Habony Árpádra.

A BBC írása összegezte az elmúlt ciklus gazdasági sikereit, ugyanakkor a problémák között említette a munkaerőhiányt és a korrupciós vádakat is.

A portrécikk részletesen taglalta a Soros György és Orbán Viktor kormányfő közötti kapcsolatot is. A magyar miniszterelnök Soros-ösztöndíjas időszakától kezdve az elmúlt évek kormányzati kampányáig, amely az amerikai milliárdos személyét támadta.

A BBC írása kitért Orbán Viktor külpolitikai lépéseire is. A kormányfő egyik meg nem nevezett közeli politikai szövetségese kijelentette, hogy „a miniszterelnök stratégiája az, hogy egyenlő távolságot tart a két medve, az oroszok és a németek között”. A forrás szerint Orbán látja, hogy a magyar történelem tragédiái abból fakadnak, hogy az ország túl közel állt az egyik vagy a másik félhez. „De Orbán nem Putyin bábja. Valójában Orbán úgy gondolja, hogy manipulálhatja Putyint” – tette hozzá.

A cikk szerint a migrációval kapcsolatos vita ronthatta Magyarország és Németország kapcsolatait, ugyanakkor Orbán jelenleg a négy visegrádi országra támaszkodik, mint egyfajta ellensúlyra az EU mélyítésére irányuló francia és német törekvésekkel szemben. A cikk értékelése szerint az, hogy a történelem miként fogja megítélni Orbán személyét, attól függ, hogy a kormányfő a győztes vagy a vesztes oldalon fog-e állni.

Le Monde

A francia Le Monde-ban az M1 kormánypártok által uralt hangvételét mutatta be: „Üdvözöljük egy olyan világban, ahol Nyugat-Európa fővárosai vérben és tűzben úsznak”. „Egy olyan világban, ahol a fehérek kisebbségbe kerültek, ahol fényes nappal sem szállhat fel anélkül az ember a metróra, hogy késsel fenyegetnének...” − ez a magyar állami televízió által bemutatott világ, pontosabban a minden este közvetített népszerű program, a Ma Este által bemutatott világ. Az Orbán Viktor szolgálatában álló csatorna a bevándorlókkal kapcsolatos aggasztó információkra és az ellenzéki pártok kritikájára összpontosít.

Az „ultrakonzervatív miniszterelnök” 2010-es hatalomra kerülése óta a média jelentős része felett befolyást szerzett. A Ma Este által bemutatottak Svédországban is vitát váltottak ki. A műsor ugyanis márciusban több estén át közvetített Svédországban élő magyarokkal interjút, akik beszámoltak a hatóságok által tagadott no-go zónákról, a fogyatkozó munkalehetőségekről, aminek oka, hogy nincsenek már helyiek, csak a többletjogokat élvező migránsok.

Natalie Contessa például megemlítette a romló közbiztonságot, ahol a problémákkal nem is érdemes felkeresni a rendőrséget. Beszámolt a heves iszlamizációról, a sorozatos mecsetépítésekről. Számára már csak egyetlen biztonságos hely van: Magyarország, ahol nincsenek migránsok. Riportert azonban nem küldtek a helyszínre, hogy meggyőződjön a Natalie Contessa által elmondottakról, amik valódiságát sokan megkérdőjelezik. Az M1 nem erről számol be, hanem arról, hogy a riport után több száz levelet kaptak külföldön élő magyaroktól, akik ugyancsak a nyugati országokban való romló körülményekről számoltak be.

Különösen azokat a történeteket kedvelik, ahol a magyarok a hazaköltözés mellett döntenek, így menekülve a nyugatra költöző bevándorlók elől. Ennél is jobb, amikor németek vallanak arról, hogy Magyarországra költöznek ugyancsak a bevándorlók elől menekülve. Emellett „szakértőket” is meghívnak a fentiek igazolására. A közelmúltban például Orbán Balázs a Migrációkutató Intézettől fejtette ki véleményét a no-go zónákról.

A cikk kitért Lázár János kancelláriaminiszter bécsi Facebook-posztjára is.

„Ha az ellenzék véleményére vagy kíváncsi, ne hagyatkozz az M1-re!” Március 12-én például bemutatták, hogyan hagyják el tömegesen támogatói a Jobbikot. Választási ígéreteikre pedig a műsorvezető azonnal a Fidesz véleményét közli. Vona Gábor, a párt vezetője pedig ugyancsak a Soros-paktum részese.

A március 15-i Nemzeti ünnepen egyáltalán nem számoltak be az ellenzék által szervezett megmozdulásokról, annál inkább a hivatalos felvonulásról és a miniszterelnök Soros Györgyre tett antiszemita utalásairól szóltak az anyagok.

Süddeutsche Zeitung

A német Süddeutsche Zeitungban Peter Münch írt a választásokról. Münch a Ludovika Campus átadásáról tudósított, ahol Orbán Viktor beszédében azt mondta, hogy „újra el akarják venni tőlünk hazánkat és bevándorlóországgá tenni azt. Ha rosszul döntünk, Budapestet nem fogjuk tudni megvédeni”. Ezzel a kiélezéssel és ezzel az egyetlen témával Orbán uralja a vitákat.

Választási programot nem tett közzé, fő ellenfelének pedig nem ellenzéki politikust nevezett meg, hanem Soros Györgyöt, aki a kormányzati propaganda szerint egy nemzetközi összeesküvést vezet Európa migránsokkal való elárasztására. A félelem az az érv, amivel Orbán meg akarja győzni a választókat, hogy vasárnap járuljanak az urnákhoz. Megkönnyíti ezt számára, hogy az elmúlt években egyre több médiumot vett ellenőrzése alá. Fontos helyeken az ő emberei ülnek, a gazdaságot oligarchái hálózata vezeti.

Sokáig úgy tűnt, megint simán győzni fog, időközben azonban felnőtt egy ellenfél, Karácsony Gergely. Karácsony egy kis zöld párt, a Párbeszéd elnöke volt, de a múlt év végén az MSZP is miniszterelnök-jelöltjének választotta. Ezek a pártok együtt 20 százalékot érhetnek el, ami kevés a kormányváltáshoz. Ez csak akkor sikerülhet, ha kisebb pártok mellett a Jobbik is belép az Orbán-ellenes sorba. Azonban ezt hivatalosan mindkét oldalról elutasítják. A hódmezővásárhelyi győzelem óta ugyanakkor nő a nyomás az együttműködésre. Ez mégsem valósult meg az egyéni választókerületekben, aminek hiányában listák vannak a legesélyesebb jelöltekről – ez a választási harcot az utolsó pillanatig izgalmassá teszi. A szakértők többsége azonban Orbán győzelmét jósolja, még ha nem is olyan nagy arányút, mint 2014-ben.

A magyarországi német vállalatokról

Ugyanennek a német lapnak Thorsten Benner politológus adott interjút a magyar választások kapcsán. Ha Orbán Viktor nyer vasárnap, folytatja az illiberális állam továbbépítését és a szabadságjogok lábbal tiprását. Ez az EU számára szörnyű jelzés lenne, mert Orbán egyfajta úttörő, aki felé sok autoriter-nacionalista orientálódik. A német autóipar számára Magyarország egy sikertörténet, ugyanakkor a német cégeknek Európában különleges felelősségük van, és nem nézhetik tétlenül, hogyan építik le a jogállamot Magyarországon.

A német autóiparnak nem szabad tovább engedni, hogy Orbán Viktor visszaéljen vele. A külföldi befektetőket a magyar miniszterelnök saját legitimációjára használja.

Németországban ugyanakkor nincs nyilvános nyomás ezeken a cégeken, hogy ne vegyenek részt mindebben. Még azok a német politikusok is, akik egyébként kritikusan nyilatkoznak a magyarországi fejleményekről, hallgatnak ebben a kérdésben, és nem vonják felelősségre ezeknek a cégeknek a vezetőit.

Orbán számos külföldi tulajdonú céget kiszorított az országból, melyet tudott magyar cégekkel pótolni, de az autóiparral nem ez a helyzet. Különadókkal megpróbálta az RTL Klubot is elfoglalni, de a Bertelsmann továbbra is tulajdonolja a televíziót, amely azóta kritikusabban tudósít. Ez mutatja, hogy máshogy is mehetnek a dolgok.

Tagesspiegel

A német Tagesspiegelen Emily Schultheis írt a Jobbikról. Bár a Jobbik nem fog győzni a választáson, hozzájárulhat ahhoz, hogy Orbán ne szerezze meg az abszolút többséget. A második legerősebb párt leszámolt antiszemita és romaellenes retorikájával, és jobbközép párt lett az európai néppártok hagyományában. Sokan kételkednek benne, hogy valóban megváltozott a párt irányvonala.

Mikecz Dániel a Republikon Intézettől például azt mondta, egy retorikai fordulatot vittek végbe. Vona 2013-ban döntött úgy, hogy a pártnak váltania szükséges. De még ha a kurzusváltás külszín is, a Jobbik válasza Orbán Viktorra, aki egyre inkább jobb felé mozgott. Az új irányvonal nem vita nélkül való: néhány képviselő és tag elhagyta a pártot, amely ugyanakkor új követőket is szerzett. A Jobbik már nem akarja elhagyni az Uniót, hanem belülről akarja megreformálni.

Berliner Morgenpost

A német Berliner Morgenpostban Ulrick Krökel írt a magyar választásokról. Orbán Viktor Trump nyertes szlogenjét használja fel a választási kampányban: „Nekünk Magyarország az első”. Orbán kedvenc ellensége Soros György. Március 15-i ünnepi beszédében azt mondta, egy olyan hálózat ellen küzdenek, melyet Soros irányít. Az ilyen típusú kijelentésekben koncentrálódik a politikai konfliktushelyzet Magyarországon, de az egész régióban. Orbán 2010-es győzelmét nemzeti forradalomnak nevezte, majd az illiberális demokrácia ideájává terjesztette ki. Az állami médiát a kormány ellenőrzése alá vonta, és korlátozta az igazságszolgáltatás függetlenségét, azóta kvázi autoriter módon kormányoz.

Felháborodást keltettek a kormányközeli emberek korrupciós ügyei, például Szabó Zsolt államtitkár offshore-számlája vagy Mészáros Lőrinc gazdagodása.

Orbán az Európai Bizottsággal való összeütközéseket belpolitikailag használja ki, kérdés ugyanakkor, ez a stratégia a továbbiakban is előnyös lehet-e, mikor a magyarok több mint kétharmada előnyösnek tartja az uniós tagságot.

Az ellenzéknek csak akkor van esélye, ha gyűjtőmozgalomként áll Orbánnal szembe. Erről azonban nincs szó. Habár a baloldali és liberális pártok nagy része beállt a karizmatikus budapesti kerületi polgármester, Karácsony Gergely mögé, az ellenzéki spektrum másik szélén ott van a 20 százalékos Jobbik. A párt elnöke, Vona Gábor pedig ugyanaz a baloldal számára, mint ami Soros Orbánnak: ellenség.

Spiegel Online

A német Spiegel Online-nak Keno Verseck tudósított a magyar választási kampányról Csornáról.

Szabó Ferenc, órásmester 28 évig folyamatosan a Fideszre szavazott, de most máshová fogja húzni az x-et. Úgy véli, a hatalom fejébe ment Orbánnak és az embereinek, túl messzire mentek.

Csorna a Fidesz egyik fellegvárának számít, 2014-ben itt érte el a Fidesz jelöltje országosan a legjobb eredményt, 60 százalékot. A város Magyarország gazdaságilag legsikeresebb régiójában terül el, a közelben van például a győri Audi-gyár.

Csorna ugyanakkor a jólétből alig valamit érzékel, leszámítva a városon keresztül száguldó teherautókat. Kevés munkahely van, a legtöbben Győrbe ingáznak, vagy Ausztriába, illetve Szlovákiába.

Talán ezért találnak értő fülekre itt Orbán globalizációellenes szavai. Néhány dolog azonban arra utal, hogy a hangulat lassan változik, úgy Csornán, mint máshol. A megkérdezettek többsége másfajta politikai stílust és kormányváltást akar.

Így Szabó Ferenc is, aki antikommunista családban nőtt fel, és hazafinak nevezi magát. Szabó elmondta, hogy tetszett neki a Fidesz antikommunizmusa és a nemzeti értékek tisztelete, de Orbán egyre inkább olyan politikát folytat, ami korábbi beállítódásával egyre nehezebben összeegyeztethető.

Szabó sorolta, mi bőszíti fel: Orbán barátsága Putyinnal, családja korrupciós ügyei és a kisvállalkozásokat sújtó bürokrácia. A Fidesz emberei szerinte arrogánssá váltak, és túl sok „ügyük” lett. A migráció kapcsán azt mondta, ő nem bontaná le a kerítést, de Orbánnak abba kellene hagynia, hogy a menekülő embereket vallása vagy etnikai hovatartozása miatt bélyegezze meg.

Szabó kivétel Csornán, nem amiatt, amit mond, hanem amiért nyíltan vállalja a nevét. Sokan panaszkodnak az egészségügy helyzetéről, a fiatalok kivándorlásáról, felháborodottak a korrupció miatt, vagy elegük van Orbán migránsellenes tirádáiból, de többségük anonim akar maradni.

A kritikát Magyarországon az elmúlt években egyre inkább elhallgattatták. Utoljára 2017 tavaszán volt nagyobb demonstráció a felsőoktatási törvény miatt, de Orbán ellenfeleinek nehéz volt a tömegeket tartósan mozgósítaniuk. Ehhez jön az állam egyre nagyobb befolyása, sok ember függ állami pénzektől, az emberek pedig nem mernek beszélni.

Különösen érezhető ez Csornán, ahol a szocialista időkre emlékeztető bizalmatlanság és félelem légköre uralkodik. Még Fidesz-tagok és meggyőződéses Orbán-hívek sem akarnak nyilvánosan nyilatkozni. A parlamenti képviselő ugyanúgy elutasította, hogy interjút adjon, ahogy Németh Katalin polgármester.

Egy jól szituált nyugdíjas házaspár, mindketten Orbán hívei, azonban hajlandóak voltak névtelenül nyilatkozni. Szerintük Orbán alatt hatalmas fejlődés ment végbe. A miniszterelnökben nagy európai államférfit látnak, aki évtizedekre előre gondolkozik. Brüsszelben megvédi Magyarországot a menekültkvótáktól. Igazságtalannak tartják, ha rasszizmussal vádolják őket. Amikor a menekültek Csorna mellett vándoroltak, az félelemmel töltötte el őket. „Jó, hogy az EU tagjai vagyunk. Csak egy bajunk van Európával. A kvóták” – mondják.

Kurier

Az osztrák Kurier szerint az Orbán-médiumok hallgatnak az országban folyó korrupcióról. Simicska Lajos (lapunk tulajdonosa) minden lehetséges csatornán kommunikálja, hogy az Orbán-kormány korrupt, azonban – a Magyar Nemzetben megjelent botrány – közpénzzel való visszaélés és pénzmosás – valóban új szintre emeli a korrupció fogalmát.

Feltételezések szerint – Orbán és néhány bizalmasa – nagyságrendileg négy milliárd eurónyi EU-s pénzt és túlárazott szerződésekből szerzett nyereséget juttatott ki az országból. A pénz egy része gyémántban, a maradék pedig készpénz formájában vándorolhatott ki, utóbbi arab és ázsiai számlákra. A tranzakciók köztes állomásaként említették Bécset is, ahol állítólag a „pénzmosoda” megbízottjai milliókat tároltak átmenetileg egy lakásban.

Az EU-s pénzekkel való visszaélés nem várt és szokatlan cselekedet lenne Orbántól − vélekedett a korrupciós szakértő, Tóth István. Sokkal rafináltabb és hatékonyabb stratégiát választ az ember egy ilyen cselekedethez – folytatta. Szerinte a történet nem elég megalapozott, nincs elegendő tény.

A szociológus egyébként már hosszú évek óta foglalkozik Orbánnal és a felépített hálózatával. Arról is beszélt, hogy nem biztos, hogy pontos kifejezés Orbán pártfogoltjaira és bizalmasaira az oligarcha szó, hiszen a szó jelentését tekintve oligarcha az, aki egy ország életében a politikai és gazdasági eseményekre hatással van, befolyásolni tudja, akaratát érvényesíti. Véleménye szerint azonban napjainkban Magyarországon egyetlen egy ember van, aki döntést hoz, és az Orbán.

A szakértő elemzése szerint Orbán Simicskával való kapcsolata is azért romolhatott meg, mert Simicska túl hatalmasnak bizonyult Orbán számára. Orbán egy modernkori diktátor, méghozzá a szó szoros értelmében, ő diktálja, hogy minek és hogyan kell történnie. Orbán rendszerének egyik legfontosabb alappillére a média, amit az elmúlt években folyamatosan vett ellenőrzése alá. Kerülő utakon, de sikerült elérnie, hogy regionális újságok is kormányközeli emberek kezébe kerüljenek.

Az esetleg időközben kirobbant botrányokat a kormány az állami kézben lévő médiákban és az Orbán-közeli médiumokban elbagatellizálta, és a szőnyeg alá söpörte, elhallgatta. Ezeket a botrányokat ellensúlyozva Orbán kedvenc ellenségképeit – emberi jogi szervezeteket, civil szervezeteket és minden olyan szervezetet, melyek a menekültüggyel foglalkoznak – a középpontba helyezve alkotnak híradásokat. Az agyonragozott vádaskodás hallható ezekben a médiákban, miszerint létezik egy hálózat, melynek nem más a terve, mint Magyarország bevándorlókkal való elárasztása.

Az egész sztori központi figurája a magyar származású amerikai milliárdos, Soros György. A választási kampányidőszak még mocskosabban végződik, mint ahogyan kezdődött. Hogy ezek ártanak-e az Orbán kormánynak a választások előtt, abban kételkedik a szakértő. A politológus szakember szerint az emberek pontosan tisztában voltak eddig is a korrupció jelenlétével az országban, azonban elfogadták, hogy ez az ára a stabilitásnak.

Neue Zürcher Zeitung

Meret Baumann a svájci Neue Zürcher Zeitungban a Fidesz és a Jobbik közti választási küzdelem konfliktusairól ír. Aki Magyarországon politikai változást szeretne, annak a Jobbikra kell szavaznia – magyarázta Vona Gábor pártelnök külföldi újságíróknak nemrégiben. Már négy évvel korábban is csak a baloldali pártok összefogásán múlt, hogy a Jobbik ne váljon a Fidesz utáni második erővé. Azóta viszont a párt a közvélemény-kutatások alapján állandóan a szocialisták előtt állt.

A Fidesz egyértelműen vezet több mint 20 százalék előnnyel, de Vona szerint Orbán Viktor pártja túl van becsülve. Az ellenzék fókusza a vasárnapi választások során a 106 egyéni választókörzeten lesz, melyeket a Fidesz 2014 szinte kivétel nélkül megnyert. Az ellenzéki erők összefogásával több körzet is nyerhető lehet. A mérsékelt irányzattal és a néppártosodással Vona a Jobbikot kormányzóképes alternatívává alakítaná. Az elmúlt másfél év kritikus hangneme jelzi, hogy a kormányzó párt Vonában nagyobb veszélyt vél felfedezni, mint a töredezett baloldalban.

Miután a Jobbik Orbán menekültellenes népszavazását csak félgőzzel támogatta és a parlamentben az alkotmánymódosítást elutasította, a kormány által irányított médiák negatív kampányt indítottak Vona ellen, akit homoszexualitással vádoltak.

A Jobbik reakciója a Fidesz közeli emberek meggazdagodásának felszínre tárása volt. A „Ti dolgoztok, ők lopnak” plakátok annyira zavarták a kormányt, hogy választási kampány időszakon kívüli kampányolást megakadályoztatták. A vita végül decemberben tetőzött, amikor az Állami Számvevőszék megbüntette a Jobbikot. A Fideszhez közelálló hatóság több mint két millió euróra büntette a pártot tiltott pártfinanszírozás miatt.

