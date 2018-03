Őrizetbe vettek öt embert Franciaországban terrorizmus támogatásának gyanújával

A délkelet-franciaországi Isere megye székhelyén, Grenoble-ban egy terrorizmus támogatásával kapcsolatosan folytatott nyomozás részeként őrizetbe vett kedden öt embert a rendőrség. Azzal gyanúsítják őket, hogy harcosokat toboroztak radikális iszlamista csoportoknak Szíriába és Irakba, és anyagi támogatást nyújtottak nekik – közölték helyi igazságügyi források.

A nyomozók jelenleg a gyanúsítottak lehetséges kapcsolatait vizsgálják olyanokkal, akik 2014 és 2015 között Franciaországból Szíria és Irak konfliktus sújtotta térségeibe utaztak, illetve azután nyomoznak, hogy anyagi támogatásban részesítették-e őket.

A gyanúsítottak egy terrorizmust elősegítő bűnszervezet tagjai az őrizetbe vételüket elrendelő bíró feltételezése szerint, aki jelezte, hogy terrorcselekmény finanszírozása miatt is vizsgálatot folytat ellenük.

A Le Dauphiné című regionális napilap azt írja, e nyomozást egy terrorsejtnek a Grenoble melletti Seyssinet-Pariset településen 2015-ben történt felszámolása után indították meg. A hatóságok akkor négy embert vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítottak, hogy olyan harcosokat küldtek az említett országokba, akik végül az Iszlám Állam dzsihádista szervezet soraiban kötöttek ki. A napilap megjegyezte, hogy az őrizetbe vettek között van egy nő, akinek fia maga is Szíriába utazott korábban. A Le Monde arról számol be, hogy az őrizetbe vettek közül ketten 30 évesek, és volt még egy 53 egy 20 és egy 18 éves is volt.

Francois Molins párizsi főügyész tavaly novemberi beszámolójában azt mondta, az Iszlám Államhoz csatlakozott mintegy 690 francia állampolgár tartózkodik Szíriában és Irakban. Úgy feltételezik, közülük körülbelül százat a – dzsihádisták ellen harcoló – szíriai kurdok őrizetbe vettek – mondta Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter a múlt hónapban.