Orosz állami jelképeket gyaláztak meg az amerikaiak

Az amerikai hatóságok eltávolították Oroszország zászlaját a Washington által korábban bezáratott San Franciscó-i orosz főkonzulátusról és washingtoni kereskedelmi képviseletről, s ezt az orosz fél nemzeti jelképeinek meggyalázásának minősítette. Az MTI szerint ezt Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő mondta el csütörtöki, moszkvai sajtótájékoztatóján. A washingtoni orosz nagykövet, Anatalij Antonov rendkívül barátságtalan gesztusként jellemezte a történteket a Rosszija 24 televíziónak.

Az orosz parlament alsóháza közölte, hogy válaszként nem küldi el delegációját egy New Yorkban november 26. és 30. között tartandó nemzetközi tanácskozásra. Zaharova elmondása szerint a zászlókat azok az emberek vették le, „akik korábban meghívás nélkül hatoltak be az orosz felségterületre, feltörték a kapukat és a bejárati ajtókat, és azóta gazdaként viselkednek ott, immár nemcsak fosztogatókként, hanem megszállóként”. Nyílt képmutatásnak minősítette az amerikai külügyi minisztérium bejelentését, miszerint Oroszországot nem fosztották meg az épületek tulajdonjogától. „Ilyen még nem fordult elő az orosz–amerikai kapcsolatok történetében” – hangsúlyozta a külügyi szóvivő. Kifogásolta, hogy az amerikaiak annak ellenére hozzányúltak a San Franciscó-i főkonzulátuson hagyott dokumentációhoz, hogy az a kétoldalú konzuli egyezmény értelmében sérthetetlen, még azután is, hogy az intézmény befejezte tevékenységét.

Zaharova arra is emlékeztetett, hogy a diplomácia alapelve a kölcsönösség. Mint mondta, Washington az orosz zászlók „letépésével” és az orosz diplomáciai objektumok átkutatásával beleegyezett „annak a lehetőségébe, hogy Oroszország területén lévő képviseleteivel hasonlóképpen járjanak el”. Georgij Boriszenko, az orosz külügyi tárca észak-amerikai osztályának igazgatója a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva szerdán kijelentette: Moszkva nem zárja ki, hogy követelni fogja Washingtontól az oroszországi amerikai külképviseletek létszámának további csökkentését, a jelenlegi 455-ről 300-ra vagy annál is kevesebbre. A diplomata nem zárta ki az Egyesült Államok valamelyik főkonzulátusa bezáratásának lehetőségét sem.

Vlagyimir Putyin orosz elnök július végén rendelte el, hogy szeptember 1-jéig 755 fővel, 455-re csökkentsék az amerikai nagykövetség és három oroszországi konzuli képviselet létszámát. A döntést Moszkva a vele szemben bevezetett amerikai szankciók törvénybe foglalt megszigorításával, valamint orosz diplomaták egy 35 fős csoportjának tavaly év végi – még az Obama-adminisztráció alatti – kiutasításával indokolta. Ez utóbbi a washingtoni érvelés szerint az amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozás miatt történt.

Augusztus végén Washington felszólította Moszkvát, hogy zárja be San Franciscó-i főkonzulátusát, valamint egy-egy kereskedelmi képviseletet Washingtonban és New Yorkban. Ezt az orosz fél megtette, de a birtokában lévő épületek esetében nem adta fel sem a tulajdonjogát, sem a diplomáciai mentességét, ezért tiltakozott, amikor az amerikai hatóságok behatoltak az épületekbe. Oroszország szerint az Egyesült Államok öt ingatlanját foglalta le, megsértve a diplomáciai mentességről rendelkező bécsi egyezményt, ami miatt amerikai bíróságon próbál igazának érvényt szerezni.