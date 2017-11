Orosz állampolgárokat tiltottak ki Kanadából egy ügyvéd halála miatt

Harminc orosz állampolgár ellen hozott szankciókat Kanada, mert Ottawa szerint közük volt az orosz rendőröket, hivatalnokokat, bankárokat és adóhatósági tisztviselőket korrupcióval megvádoló Szergej Magnyitszkij orosz ügyvéd 2009-ben tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálához – közölte pénteken a kanadai külügyminisztérium. A tárca később további szankciókat jelentett be, amelyeket mások mellett Nicolás Maduro venezuelai elnök és tizennyolc venezuelai tisztségviselő ellen hoztak.

A büntetőintézkedések értelmében befagyasztják az érintettek vagyonát és kitiltják őket Kanadából.

A kanadai kormány az intézkedéseket „a korrupt külföldi kormányok áldozatai” nevű, október közepén hatályba lépett jogszabály alapján hozták meg. Az orosz sajtó az amerikai Magnyitszkij-törvény kanadai változatának titulálta a törvényt.

A kanadai külügyminiszter, Chrystia Freeland a jogszabály életbelépésekor azt mondta: szemléltető példája annak, hogy Kanada minden szükséges lépést megtesz az emberi jogok durva megsértése és a külföldi korrupció elleni fellépés jegyében. Freeland a törvény egyik kezdeményezője.

A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint a kanadai külügyminisztérium 19 venezuelai tisztségviselőt is (köztük a venezuelai elnököt) büntetőintézkedésekkel sújtott. A hírügynökség emlékeztetett, hogy Ottawa már szeptemberben is szankciókat jelentett be Maduróval és 39 venezuelai tisztviselővel és üzletemberrel szemben. A szankciókat akkor azzal indokolták, hogy az érintettek szerepet játszottak Venezuela biztonságának, stabilitásának és demokratikus intézményeinek a leépítésében.

A pénteki szankciós listára összesen 52 személy került, köztük dél-szudáni állampolgárok.

A Barack Obama előző amerikai elnök hivatali idején, 2012-ben életbe lépett Magnyitszkij-törvény orosz tisztségviselők vagyonának befagyasztásáról és a velük szemben elrendelt utazási tilalomról rendelkezett. Az eredeti feketelistán szereplő személyeknek közük volt Szergej Magnyitszkij orosz ügyvéd 2009-es halálához. Washington 2016-ban kiterjesztette az eredetileg Oroszországra korlátozott jogszabály hatáskörét.

Kirill Kalinyin, az ottawai orosz nagykövetség sajtófőnöke a törvényt úgy értékelte, hogy „nyílt beavatkozás Oroszország belügyeibe”. A diplomata szerint a törvény elfogadása a kanadai érdekeknek ártó „ellenséges lépés” és a kanadai kormány „oroszellenes elemekkel megtűzdelt kudarcos politikájának folytatása”. Fogadkozott, hogy Oroszország ellenintézkedéseket fog hozni.

Kanada és Oroszország kapcsolatai gyakorlatilag befagytak a Krím Ukrajnától történt 2014-es elcsatolása, illetve az azt követő kelet-ukrajnai háború kirobbanása miatt. Kanada jelentős ukrán származású lakossággal bír.

Szergej Magnyitszkij a Hermitage Capital amerikai befektetési alapnak dolgozott, s azután vették őrizetbe, hogy korrupcióval és az alap pénzének ellopásával vádolt meg orosz tisztviselőket.

Az ügyvéd tisztázatlan körülmények között halt meg egy orosz börtönben. Állítólag agyonverték.